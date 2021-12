Opustené a podivné mestá, ostrovy či labyrinty

Travis Elbrough a Alan Horsfield: Atlas neuveriteľných miest.

Nezvyčajné oblasti vždy vyvolávajú zvedavé otázky. O niektorých možno i vieme, no o väčšine z nich nemáme ani tušenie. Britský autor Travis Elborough preto opäť odkrýva zákutia, o ktorých by sme sa inak zrejme nikdy nedozvedeli.

Atlas neuveriteľných miest o nezvyčajných kútoch nášho sveta je na Slovensku čerstvou novinkou, no ešte pred pár mesiacmi vyšiel vo vydavateľstve Ikar aj Atlas miznúcich miest. Stratené svety minulosti a súčasnosti.

Obe tieto knihy od rovnakého autora sú postavené na fotografiách, ilustráciách, mapách a príbehoch, ktorými sú medzi sebou istým spôsobom prepojené. Jednou z nich sa totiž snaží poukázať na to, že keď sa jedného dňa pozrieme do mapy, nemusíme na nej vidieť vôbec nič, a druhou zase, že tvrdenie „rôzne miesta sveta sú si čoraz podobnejšie“, nie je celkom pravdivé.

Ľudia už nemajú záujem o novotu

Atlas neuveriteľných miest je zbierkou krátkych esejí popisujúcich niekoľko najpodivnejších a historicky nie celkom jasne vytýčených území, roztrúsených po celom svete. Rozdeľuje ich do šiestich okruhov; Fantastické výtvory, Opustené lokality, Architektonické zvláštnosti, Plávajúce svety, Miesta z iného sveta a Podzemné ríše. Zvláštnosti, ktoré autor obsiahol v tejto knihe, sú miestami bizarné, ale zato skutočne rozmanité.

Ak ste ešte nečítali Elboroughov spomínaný Atlas miznúcich miest, možno by ste si po prečítaní Atlasu neuveriteľných miest aj začali myslieť, že vás mierne pobáda k tomu, aby ste viac cestovali a spoznávali krásy mimoriadnych a zaujímavých oblastí tohto sveta, no opak je pravdou.

Skôr sa nám snaží naznačiť, že do veľkej miery môže práve ľudstvo za to, že z planéty neustále miznú krásy, ktoré by sme mali skôr chrániť, než z nich robiť turistické destinácie. Navyše poukazuje aj na ďalší obrovský problém, na klimatické zmeny, pričom sa nás snaží pohnúť k tomu, aby sme si uvedomili, že i za tie môžeme najmä my sami. Elborough sa však nesnaží byť iba zlým prorokom a kárateľom. Veľmi dobre vie, prečo nám medzi riadkami podsúva tieto apokalyptické scenáre, ktoré sa už postupne začínajú plniť. Je len otázkou času, kedy si to všimneme a uvedomíme.