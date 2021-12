Zomrel režisér kultového filmu Assa, symbolu gorbačovovskej perestrojky

Sergej Soloviov podľahol ťažkej chorobe.

MOSKVA. Vo veku 77 rokov zomrel ruský filmový režisér, scenárista a herec Sergej Soloviov, ktorý počas svojej kariéry nakrútil viac ako 20 filmov. Informovala o tom agentúra Interfax, ktorá sa odvolala na režisérových blízkych.

Podľa nich Soloviov podľahol ťažkej chorobe. Jeho smrť potvrdilo aj ruské ministerstvo kultúry.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kultovým filmom a symbolom tzv. perestrojky v ZSSR sa stal film Assa z roku 1987, v ktorom znejú sklady undergroundových rockových skupín Akvarium, Kino, či Bravo a zahral si v ňom aj rockový spevák Viktor Coj, hrdina sovietskej mládeže a kritik vtedajšieho režimu.

Film Assa stal tak stal jedným zo základných filmových diel ruského rocku, ktorý sa rozvíjal najviac práve v druhej polovici 80. rokov.

Hoci neexistujú žiadne kauzálne súvislosti, sovietológia považujú uvedenie filmu Assa do kín za dôkaz prieniku gorbačovovskej "perestrojky" do masovej kultúry, čím toto politické smerovanie de facto aj vstúpilo do svojej hlavnej fázy.

Film Assa bol totiž prvou schválenou produkciou, v ktorej vystupovali predtým zakázaní hudobníci.

Na prelome 80. a 90. rokov Soloviov režíroval ešte ďalšie dva filmy, ktoré sú rozvíjajú tému z filmu Assa a sú tak spoločne považované za filmovú trilógiu. Tieto Soloviovove diela podľa kritikov dokonale odrážajú atmosféru posledných rokov existencie Sovietskeho zväzu.

Soloviov bol nositeľom mnohých významných filmových ocenení - napr. aj Strieborného medveďa z Berlinale 1975, bol členom poroty filmového festivalu v Benátkach i v Moskve.