Ethan Hawke: Kašli na trému, pýtaj sa

Dobrý spoločník na žúry.

Úvod kapitoly o Ethanovi Hawkeovi z knihy Interview, v ktorej sa Jana Sunderman rozpráva s Kristínou Kúdelovou o tom, aké sú filmové hviezdy naozaj.

Welcome to Romania!, vykrikuje v bukureštskom kine americký herec a – povedzme si to na rovinu – lámač ženských sŕdc Ethan Hawke kráčajúc dole schodmi. Jeho nový film Pred polnocou sa práve zasekol. A hoci ide o premiéru, on to berie športovo.

Kristína odchádza z kina a pri bare zbadá režiséra filmu Richarda Linklatera. Dávajú sa do reči. Aby šťastných náhod nebolo málo, prichádza k nim Ethan Hawke a žoviálne vyzvedá: „O čom sa vy dvaja rozprávate?“ „Veď sa pridaj,“ nabáda ho Linklater. „O najlepších filmoch.“ „A ten váš je ktorý?“ chytá sa šance Kristína. „Občan Kane,“ hovorí hrdo Ethan.

Zaujímavosti o filmových hviezdach, ktoré ste v rozhovoroch s nimi nenašli: Kniha Interview

„Nehrajte, prosím, na nás formu,“ doberá si ho Kristína. Familiárnosť si tento večer môže dovoliť. Rozhovor s Ethanom pre noviny má už za sebou. A teda aj obrovský stres zo stretnutia so slávnym hercom a šarmantným mužom.

Keď som sa vtedy pýtala na tvoj dojem z Ethana Hawka, nadšene si referovala, že by to bol dobrý spoločník na naše žúry. Bol naozaj taký uvoľnený?

„Ethan bol naozaj iný prípad. Bol jediný, pri ktorom som cítila, že by mohol byť mojím dobrým kamarátom. Išla som s ním robiť rozhovor do Bukurešti. Prišiel osobne na tamojšiu premiéru filmu Pred súmrakom, lebo tam žila jeho mama, pracovala v Mierových zboroch. Aj preto tam zorganizovali premiéru jeho filmu Pred polnocou, hoci pre Hollywood je Bukurešť nepodstatné mesto. Chcela som robiť rozhovor aj s režisérom Richardom Linklaterom, ale toho mi vybaviť nedokázali. Tvrdili, že on cez deň nebude mať čas a že večer počas projekcie bude musieť ísť na oficiálnu večeru. Na začiatku slávnostného premietania, ktoré bolo v akomsi „bukureštskom Istropolise“, sa však čosi pokazilo a film sa opakovane zasekával. Po chvíli sa rozsvietila kinosála a dole schodmi kráčal Ethan kričiac: „Welcome to Romania!“

...

O ďalších detailoch osobného stretnutia Kristíny Kúdelovej s Ethanom Hawkeom sa dočítate v knihe Interview, ktorú si môžete kúpiť online, v kníhkupectvách a 21. 12. 2021 (utorok) aj v stánkoch spolu s denníkom SME za zvýhodnenú cenu.