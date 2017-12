Letná Viedeň bude patriť detským návštevníkom

Maskot podujatia Holli Knolli.



Už o pár dní sa v hlavnom meste Rakúska rozbehne letná akcia, ktorá je venovaná špeciálne deťom. Od 2. júla až do 4. septembra ponúkne viac ako 100 najrôznejších akcií pre školákov od šesť do trinásť rokov. Programy akcií zahŕňajú hry, šport, bádanie, modelovanie či oslavy. Každý sa môže zapojiť do prázdninovej hry - Wiener Ferienspiel na základe prázdninového pasu. Tento pas oprávňuje deti zúčastniť sa všetkých podujatí Wiener Ferienspiel, platených alebo prístupných zdarma. Detskí záujemcovia sa zaregistrujú na webovej stránke www.wienerferienspiel.at, kde získajú aj kompletný prehľad o jednotlivých akciách. Informácie a prázdninový pas obdržia deti aj v detskom informačnom centre WienExtra (Fürstenhof 7) a komplexe múzeí MuseumsQuartier (Museumsplatz 1).

Už v sobotu 2. júla sa deti oboznámia s obšírnym programom letnej hry vo viedenskom Prátri. Prvá akcia podujatia ponúkne deťom "ochutnávku" toho, čo môžu tento rok na Letnej prázdninovej hre zažiť. V ponuke je i detské rádio Klartextradio, cirkus Rasselbumm s detskými hercami, zaujímavosti o Zväze rakúskych skautov, viedenskom vodnom svete, žonglovanie, šou maskota akcie Holli Knolliho, westernové mestečko či dievčenský kútik atď.

Oboznamovací stánok Viedenskej letnej hry vo viedenskom Prátri bude informovať zdarma každý júlový a augustový utorok v čase od 11. do 19. hodiny. Presná lokalita úvodnej akcie vo viedenskom Prátri sa nachádza medzi Kaiserwiese a Hauptalle. Dostanete sa tam metrom U1 alebo rýchlodráhou (stanica Praterstern), autobusom č. 80.