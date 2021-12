Peter Lipa: Označiť dnešok za totalitu považujem za neslušné

„Mám 78 rokov a vždy som považoval za šťastie, že som nezažil vojnu,“ hovorí najznámejší slovenský džezmen PETER LIPA. Nerekapituluje život, pozerá sa stále dopredu. Pandémia zasiahla aj jeho, ale prirovnávať terajšie zákazy k totalite považuje za absurdné.

V októbri mal autonehodu pri Žiari nad Hronom pri zrážke viacerých áut, záchranári ho viezli do nemocnice. Na druhý deň už moderoval Bratislavské jazzzové dni.

Teraz nahráva nové piesne a napriek lockdownu odohrá s kapelou vo štvrtok svoj posledný tohtoročný koncert.

Toto budú už druhé Vianoce, ktoré zažívame s pandémiou. Akú príchuť budú mať pre vás?

Vianoce majú pre mnohých aj smútočnú atmosféru, najmä v týchto časoch. Strácame blízkych, pretŕhajú sa vzťahy. Ľudia sú zatvorení, život nepulzuje tak, ako sme boli zvyknutí. Aj ja som zažil v živote už všelijaké Vianoce a nie všetky boli radostné.

Aj ste tento rok prišli s pesničkou Smútok vianočný. Mávate teda vianočné smútky? Či bluesman vlastne nemôže žiť bez smútku?

Určite môže. Blues nie je iba smútok. Môže byť a často aj je, ale smútok v ňom nie je nevyhnutnosťou. Aj B. B. King vravel, že v bluese znie aj radosť zo života.

Ste človek, ktorý sa obzerá späť? Rekapitulujete?

Ani nie. Pozerám sa stále dopredu. Očakávam, že sa stane ešte niečo nové a chcem tomu kráčať v ústrety. Hovorievam, že podávam športku. Človek musí niečo robiť, aby ho stretlo šťastie. Inými slovami, športku môžeš vyhrať len vtedy, ak podáš tiket.

Peter Lipa narodil sa 30. mája 1943,

pôsobí ako spevák, skladateľ, moderátor, dlhoročný dramaturg a promotér Bratislavských jazzových dní,

v ankete časopisu Jazz Forum sa v 80. rokoch pravidelne umiestňoval medzi najlepšími európskymi džezovými spevákmi,

vo štvrtok 16. decembra o 20. hodine uvedie posledný koncert sezóny 2021. Z trenčianskeho klubu Lúč ho bude vysielať na svojom facebookovom profile.

S pandémiou budeme o chvíľu žiť už druhý rok. Ako toto obdobie zvládate vy?

Je to strašné. Nedá sa to jednoduchšie povedať. Je to niečo, čo nás všetkých zaskočilo a zasiahlo. A žiaľbohu to vyvolalo veľmi zlé vzťahy medzi ľuďmi. Navzájom sa obviňujú za všetko možné, susedia aj blízki ľudia, politici aj zdravotníci.

Nikto však za pandémiu nemôže, nikto tu nie je vinný. Stalo sa nám to všetkým na celom svete.

A akoby to ľudstvo zasiahlo nepripravené na podobnú pohromu...

Nemysleli sme si, že zažijeme ešte niečo takéto. Mám 78 rokov a vždy som považoval za šťastie, že som nezažil vojnu. To v minulosti neexistovalo, aby 80 rokov nebolo žiadnej vojny.

Isto, boli vojny - v Juhoslávii, na Ukrajine, ale nie na našom území. Európa bola nezvyčajne dlho miestom mieru.

Takisto sme počuli o more, cholere a chrípkach, ktoré kosili milióny, ale nemysleli sme si, že nám ešte niečo podobné hrozí. Verili sme, že takéto časy sú za nami a ukázalo sa, že nie.

Ako vnímate, že v súčasnosti sa nájdu ľudia, ktorí tvrdia, že táto éra je nová totalita?