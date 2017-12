To bola ale štvanica alebo Zvieratá vo veľkomeste

1. júl 2005 o 0:00

Vzťah medzi človekom a zvieratami vo veľkomeste tematizuje prezentácia v Hermesovej vile Viedenského múzea. Tento kedysi cisársky poľovnícky revír je dnes prírodne chránenou oblasťou zoologickej záhrady Lainzer Tiergaren, ktorú využívajú Viedenčania aj na odpočinok v hlavnom meste.

Prehliadka s názvom Zvieratá vo veľkomeste je rozdelená do 15 kapitol. Jednotlivé témy výstavy sú historicky zamerané. Vyniká medzi nimi expozícia tzv. Štvavého divadla (Hetztheater), ktoré fungovalo do konca 18. storočia. V treťom viedenskom obvode bol amfiteáter, ktorý ponúkal pochybnú zábavu. Na ulici Hetzgasse 4 (Štvavá ulica) sa jej masovo zúčastňovali Viedenčania. Predstavenia spočívali zo štvania psov, medveďov, levov alebo diviakov proti sebe. Dodnes je zaužívaná viedenská fráza z tohto obdobia: "To bola ale štvanica!"

Návštevníci si môžu pozrieť i portréty psov z Viedne 19. storočia alebo i najmenších zvieracích "obyvateľov" mesta - parazitov či potkanov. Jedna kapitola výstavy mapuje obdobie dovozu exotických zvierat do veľkomesta. V r. 1828 bola napríklad vyfotená žirafa, dar egyptského vicekráľa, ktorú ako prvú svojho druhu doviezli do viedenského Schönbrunnu.

Prehliadka Zvieratá vo veľkomeste je prístupná v Hermesovej vile zoologickej záhrady Lainzer Tiergarten denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod. Vstupné stojí od 2 do 4 eur, v piatok dopoludnia je vstup zdarma.