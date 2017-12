Budapešť

DIVADLÁ

1. júl 2005 o 0:00

LÉZERSZÍNHÁZ (LASEROVÉ DIVADLO)

1. 7. Pink Floyd o 19.30

2. 7. Vangelis o 19.30

4. 7. Madonna o 19.30

5. 7. Best of... o 19.30

6. 7. Queen o 19.30

7. 7. Carmina Burana o 19.30

MADÁCH SZÍNHÁZ (MADÁCHOVO DIVADLO)

2. 7. Az Operaház fantomja o 19.30

3. 7. Az Operaház fantomja o 15.00 a 19.30

5. - 7. 7. Az Operaház fantomja o 19.30

THÁLIA SZÍNHÁZ (DIVADLO THÁLIA)

1. - 7. 7. Best of Image o 20.00

MÚZEÁ A GALÉRIE

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA - Dísz tér 17.

Munkácsy Mihály (do 31. 7.)

Henri Matisse (do novembra 2005)

KISCELLI MÚZEUM - FĂVÁROSI KÉPTÁR (Kiscelli u. 108.)

Stále výstavy: Časopisy a noviny Buda-Pešti, Baroko, Pamiatky Budapešti 18. a 19. storočia a iné

KONCERTY

A38 HAJÓ

6. 7. Sick Of It All, Stretch Arm Strong (USA), Bridge To Solace, Zero Tolerance o 20.00

CSIGA CAFE

1. 7. Kork o 20.00

2. 7. Matt o 20.00

3. 7. Beko diszkó o 20.00

4. 7. Nafta o 20.00

5. 7. Miki KeveR o 20.00

6. 7. Ando Drom koncert o 20.00, potom Beko diszkó

7. 7. Suefo o 20.00

JANIS'S PUB

4. 7. Gerendás Péter

5. 7. Blues

6. 7. Karaoke

KULTIPLEX

1. 7. Robin Guthrie (Ex-Cocteau Twins) - Lumiére - Amber Smith - Akusztikus szett o 20.00, potom Mustbeat Crew

3. 7. Weekandbass: DJ's: Sim, Sickboy, Norm, Vityó + vendégek: Black Hoe: Kozi, Migu, Samukow

4. 7. Allnightbreakz DJz: Vida + marka + Vida (Tilos), visual: Eltévedt Fénycsóvák o 20.00

5. 7. Tucc-Tácc klub: DJ's: Lejön, Jansky, Klassz

6. 7. Szimbióta Live: Btom, DJ: GentM vs. Leo , E. T. vs. Sundi, Tsubi vs. Paya, visuals: VisualOhm

7. 7. Gimmeshot DJ's: Mango, Ozon, Gathkins, Dermot, Skunk, + MC's: Busa, Morzsa, Sena, Kemon, Mok, Polskie, Colombo o 23.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA (ŠPORTARÉNA)

23. 8. Marilyn Manson o 20.00