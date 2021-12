Novinky na Netflixe, Amazone a HBO: Najväčšie hollywoodske hviezdy v komediálnom sci-fi

Pozrite si prehľad noviniek.

Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep a Jonah Hill v komediálnom sci-fi Don’t Look Up. (Zdroj: Netflix)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Dátum Premiéra Streamovacia služba Žáner PONDELOK (20. 12. 2021) We Broke Up HBO Go romantická komédia UTOROK (21. 12. 2021) Being the Ricardos Prime Video biografická dráma STREDA (22. 12. 2021) WWII in Color: Road to Victory Netflix dokumentárny seriál PIATOK (24. 12. 2021) The Silent sea Netflix sci-fi seriál Don't Look Up Netflix komediálne sci-fi NEDEĽA (26. 12. 2021) Together Together HBO Go komédia

PONDELOK (20. 12. 2021)

We Broke Up

HBO Go uvedie romantickú komédiu We Broke Up, v ktorej sa dlhoročný pár rozíde len pár dní pred svadbou jej sestry. Aby sa na svadbe vyhli nepríjemnostiam predstierajú, že sú ešte stále spolu.

https://www.youtube.com/embed/epn1G3ZuGzY

UTOROK (21. 12. 2021)

Being the Ricardos

Amazon Prime Video uvedie biografickú drámu Being the Ricardos o vzťahu medzi hercami Lucille Ball and Desi Arnaz z amerického seriálu I Love Lucy z 50-tych rokov. Čelia kríze, ktorá môže zničiť ich manželstvo aj kariéru. Hrajú Nicole Kidman a Javier Bardem.

https://www.youtube.com/embed/WvrjCdtB0zM

STREDA (22. 12. 2021)

WWII in Color: Road to Victory

Netflix uvedie dokumentárny seriál WWII in Color: Road to Victory s dobovými zábermi z druhej svetovej vojny a komentármi odborníkov.

https://www.youtube.com/embed/M8X6e-rinN0

PIATOK (24. 12. 2021)

The Silent Sea

Netflix uvedie sci-fi seriál The Silent Sea o nebezpečnej 24-hodinovej misii na Mesiaci, počas ktorej sa posádka pokúsi získať vzorky z opustenej vesmírnej stanice. Hrajú Gong Yoo a Heo Sung-tae zo Squid Game.

https://www.youtube.com/embed/Af_Hj0MDBBQ

Don't Look Up

Netflix uvedie komediálne sci-fi Don't Look Up o dvoch neskúsených astronómoch, ktorí objavia meteor rútiaci sa k Zemi. Vydajú sa na mediálne turné, aby všetkých varovali, no stretnú sa s nepochopením publika. Hrajú Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill.

https://www.youtube.com/embed/RbIxYm3mKzI

NEDEĽA (26. 12. 2021)

Together Together

HBO Go uvedie komédiu Together Together o mladej samotárskej žene, ktorá sa stane náhradnou matkou muža v strednom veku, ktorý chce dieťa. Ich vzťah sa však vyvinie nečakaným smerom.