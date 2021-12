Robert Carlyle: Hitler mi zostal v hlave mesiace, snažil som sa ho zbaviť

Škótsky herec Robert Carlyle v Bratislave nedávno nakrúcal film.

Škótsky herec Robert Carlyle v Bratislave nedávno nakrúcal film podľa predlohy Arthura Millera. Historická snímka The Performance, odohrávajúca sa v roku 1937, sa nakrúcala aj v priestoroch Reduty či Slovenského národného divadla.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hodiny herectva v Glasgowskom stredisku umení ste začali navštevovať ako dvadsaťjedenročný, keď ste si prečítali hru Arthura Millera The Crucible. Čím je pre vás práca Arthura Millera výnimočná?

Na dvadsiate narodeniny som dostal knižnú poukážku. Zašiel som do kníhkupectva a kúpil si, čo som chcel. Ale na poukážke mi zostali ešte nejaké drobné. Blúdil som po obchode a premýšľal, ako ju miniem, a vtedy som zbadal knihy od Arthura Millera.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pauhofová: Keď nemusím byť za peknú, stojí to rozhodne menej úsilia Čítajte

Vybral som si The Crucible, pretože som si ju zo školy vybavoval a tiež preto, lebo stála presne toľko, koľko bol zostatok na poukážke. Dokonale si to pamätám, bola to jedna libra a dvadsaťpäť pencí. Keď som sa začítal, uvedomil som si, že to nie je kniha, ale hra. Nikdy predtým som hru nečítal.

Poznal som tému, ale bol som unesený tým, aké brilantné bolo jej spracovanie. Povedal som si, že toto je lepšie než kniha, pretože prehováraním cez konkrétnych ľudí im môžete lepšie porozumieť, môžete počuť hlas a rozumieť tomu, čo postavy hovoria. Pomyslel som si, že to je absolútne fantastické. Pre mňa je Arthur Miller úžasným autorom. Možno aj najlepším americkým spisovateľom.

Aj snímka The Performance, ktorú práve natáčate na Slovensku, je podľa predlohy Arthura Millera. Môžete nám ju predstaviť?

Film The Performance (Vystúpenie) je spracovaný na motívy rovnomennej Millerovej poviedky. Ide o príbeh skupiny tanečníkov stepu počas turné po východnej Európe. Pochádzajú z Ameriky a nezarábajú veľké peniaze.

Trainspotting (zdroj: Foto - IMDB)

Osloví ich hľadač talentov, nemecký atašé Damian Fugler (Robert Carlyle, pozn. red.). Talentovanému tanečníkovi Haroldovi Mayovi dá Fugler ponuku vystúpiť v Berlíne. Je rok 1937 a všetci už vedia, ako sa situácia môže vyvinúť.

Fugler tvrdí, že vystúpenie im nezaberie veľa času, no napriek tomu má Harold možnosť získať zaň veľa peňazí. Ide len o jedno predstavenie počas jedného týždňa. Presvedčí teda zvyšok skupiny, aby prišli a vystúpili v Berlíne. Chce len peniaze a vypadnúť.

Samozrejme, toto vystúpenie je pre Hitlera. Týmto sa to však nekončí, pretože Fugler Harolda presvedčí robiť viac. Tvrdí mu, aké je to úžasné, ako ich führer miluje a že musia prísť a spraviť viac a viac a viac...

The Performance nesie silný rukopis Arthura Millera a najviac sa mi na ňom páči jeho faustovská časť. Predávanie duše diablovi. Harold ju predal. Predal sa za peniaze a slávu. Pretože Harold mal slávu rád.

A, samozrejme, aj keď bol spočiatku Fugler benevolentnou postavou, neskôr sa zmenil, pretože bol tiež súčasťou ríše a vyšliapaval si svoj kariérny chodníček nahor. Harold je čosi ako Fuglerov dar pre Hitlera – „pozri, čo som ti priniesol!“ – aby mohol v režime postúpiť. A o tom to celé je.