Pink sa zasnúbila

BRATISLAVA 1. júla (SITA) - Americká popová speváčka Pink už nie je taká slobodná, ako o sebe rada vyhlasovala. Speváčka sa totiž zasnúbila so svojím dlhoročným priateľom, motocyklovým pretekárom Careym ...

1. júl 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 1. júla (SITA) - Americká popová speváčka Pink už nie je taká slobodná, ako o sebe rada vyhlasovala. Speváčka sa totiž zasnúbila so svojím dlhoročným priateľom, motocyklovým pretekárom Careym Hartom. Pink údajne svojho priateľa sama požiadala o ruku počas pretekov na okruhu Mammoth v Kalifornii pomocou transparentu, na ktorom bolo napísané "Vezmeš si ma?". Stalo sa tak práve vo chvíli, keď jej priateľ prechádzal okolo nej. Pri druhom okruhu transparent otočila a objavilo sa na ňom "Myslím to vážne!" Diváci poli prekvapení, keď Hart okamžite odstúpil z pretekov a utekal za svojou novou snúbenicou Pink. Pár spolu chodí už od roku 2001, no minulý rok sa načas