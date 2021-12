Akú postavu z vianočného filmu by si zahrali? Odpovedajú známi slovenskí herci a herečky

Cisárov pekár, Baba Jaga aj Jindřiška. Slovenskí herci vedia, koho by si zahrali v remaku vianočnej klasiky.

Nóri milujú Tri oriešky pre Popolušku a tak si tento rok nakrútili svoj vlastný remake. Pokiaľ pandémia popustí a my ho uvidíme v našich kinách, spýtali sme sa slovenských hercov a herečiek, aký je ich obľúbený vianočný film a akú postavu by si v ňom chceli zahrať.

Prekvapilo nás, že herečky by radšej ako po princeznej siahli po mužských postavách alebo Babe Jage a že ani herci netúžia po krásnych princoch, ale skôr po rozmarných cisároch, profesorov mágie či starnúcich rockeroch.

Zdena Studenková

Nie som už vo veku, že by som chcela hrať rolu v rozprávke, no mám pocit, že ak by niekto bol schopný ma zaujať, tak jednoznačne by to malo byť v štýle rozprávok Jana Wericha.

Mali krásne, jemne rýmované texty, všetko v nich bolo pekné a pozitívne. Dnes pociťujem v rozprávkach absenciu toho pekného.

Takže viem si predstaviť hrať v akejkoľvek Werichovke – Bol raz jeden kráľ, Cisárov pekár, pekárov cisár... Varím, pečiem a tieto filmy mi robia krásnu tradičnú a sviatočnú atmosféru.

Vraciam sa vďaka nim do detstva, prežívam pocity, ktoré sú pre človeka veľmi vzácne.

Milan Kňažko

No ja som ako malý mal rád Snehulienku a sedem trpaslíkov.

Takže by som si asi chcel zahrať tých siedmich trpaslíkov. (Smiech.)

Marián Mitaš

Ak by sa robil remake Lásky nebeskej, určite by som si zahral toho speváka.