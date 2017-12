Flatley vystúpi s programom Keltský tiger aj v Bratislave

1. júl 2005 o 17:00 TASR

Bratislava 1. júla (TASR) - Americko-írsky majster "tanca rýchlych nôh" Michael Flatley, zakladateľ skupiny Lord of The Dance, pravdepodobne predsa len zavíta so svojim úplne novým programom a skupinou aj na Slovensko.

Vystúpenie jeho novej tanečnej skupiny Keltský tiger pozostávajúcej z viac ako 50 tanečníkov by sa malo uskutočniť v prvej polovici januára roku 2006 v Bratislave. Ako pre TASR dnes potvrdila Valéria Mudríková z agentúry Vivien, Flatley v Bratislave vystúpi v rámci svojho svetového turné, ktoré odštartuje v Budapešti 9. júla. V Európe bude mať dovedna sedem vystúpení, z toho sú dva prázdninové termíny - v Budapešti a v Prahe. Keďže však v oboch prípadoch ide o vystúpenie na otvorenom priestranstve, letný termín pre slovenských priaznivcov írskeho tanca nie je realizovateľný aj z finančných, aj z kapacitných dôvodov.

Podľa Mudríkovej sa slovenské januárové vystúpenie uskutoční buď v Národnom tenisovom centre alebo v Inchebe. Zatiaľ je všetko vo fáze rokovania. "Kapacitne to nebude veľké, ale pódium bude obrovské, keďže Flatley príde s 50 tanečníkmi. Je to úplne nový program, o úplne inom ako bol Lord of The Dance, s množstvom efektov, s veľkou videoprojekciou a živou kapelou," povedala pre TASR Mudríková.

Prvé vystúpenie Flatleyho s programom Keltský tiger, ktorý je zmesou rôznych žánrov, írskej histórie, kultúry, hudby a tanca, sa uskutoční v maďarskej metropole Budapešti na známom Nép štadióne a ďalšie bude už 12. júla na pražskom Strahove.

Flatley verí, že s touto šou dosiahne minimálne taký úspech ako s predchádzajúcimi. Tanečné skupiny Riverdance a Lord of The Dance videli desiatky miliónov divákov po celom svete.