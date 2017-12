Alicia Keysová si zahrá vo filme Halle Berryovej

1. júl 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 1. júla (SITA) - Americká speváčka Alicia Keysová sa zaviazala k spolupráci na novom filmovom projekte herečky Halle Berryovej Composition of Black and White. Keysová si zahrá hlavú úlohu vo filme podľa knihy Kathryn Talalayovej o pionierke protirasistického hnutia Philippe Schuylerovej. "Zbožňujem Aliciu a nikto nie je pre tú úlohu lepší než ona," povedala Halle Berryová pre Fox News. Herečka bude film produkovať, a priznala, že Alicia sa na svoj filmový debut veľmi teší a vraj to pre ňu bude obrovská česť.