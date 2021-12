Vianočné filmy v ponuke streamingových služieb

Blížia sa Vianoce.

Tak nám znova pandémia zatvorila kiná a akoby toho marazmu už aj tak nebolo dosť, blížia sa Vianoce, už tradične sviatky, počas ktorých štatisticky významne stúpa počet samovrážd. Ale nie, vážne. Vianoce. Sviatočný čas všeobjímajúcej láskavosti, srdečnosti, štedrosti a neznesiteľne banálnej harmónie, ktorej nakoniec podľahnú aj tí najtvrdší vianoční antihrdinovia. Ebenezer Scrooge, Grinch a Hans Gruber.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bývalo dobrým zvykom chodiť takto okolo Vianoc do kina na nejaký ten vianočný sentimentálny gýč. Nie nevyhnutne na rozprávku, ale na film o tom, ako to na Vianoce, najlepšie priamo na Štedrý deň, nakoniec predsa len všetko dobre dopadne. Keby dobre, najlepšie! Všetci si vyznajú lásku, odpustia, obdarujú tým najkrajším darom, a pochopia, čo je v živote najdôležitejšie. A vystresovaný divák utrie melancholickú slzu, a poďho domov piecť vanilkové rožky. Taká milá vianočná tradícia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Príliš dobré na mainstream Čítajte

Akurát teda, tento rok to takto najlepšie nedopadne v kine, kam sa, podľa všetkého, nepozrieme ešte dlho (kiež by som sa mýlil), ale na streamingových službách. Pritom platí, že každý z dôležitých hráčov na streamingovom ihrisku prišiel minimálne s jedným zaručeným vianočným hitom, ktorý tú návštevu kina síce nahradiť nedokáže, všetkého ostatného však ponúka mierou vrchovatou, vrátane onoho prepáleného nevkusu, čo by sme ho inokedy nezvládli.

Malý tyran

Modelovým príkladom je snímka Home Sweet Home Alone, film kandidujúci na titul najzbytočnejší vianočný film všetkých čias, čo je taká silno obsadená kategória, že ašpirovať na prvé priečky môže len mimoriadne bizarný kus. Home Sweet Home Alone ním je už len preto, že skutočne ide – ako názov napovedá – o remake a svojím spôsobom i o svojrázne pokračovanie vianočnej klasiky dnešných mileniálov, filmu Home Alone či ako sa u nás hovorí Sám doma.

Home sweet home alone (zdroj: Foto - Adobe Stock)

Áno, toho Samého doma, čo sa občianskym menom volal Kevin McCallister, rodičia zabudli doma, on si však sprvu myslel, že sa mu splnilo vianočné želanie, a tak si to doma sám najprv náramne užíval a potom sa mu začalo cnieť a ešte neskôr musel obrániť dom pred mentálne mimoriadne indisponovanými zlodejmi.