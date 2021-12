Tomáš Galierik: Film môže byť turistický ťahák

Filmové miesta.

Možno ste to zažili aj vy – idete po Plitvických jazerách a máte neodbytný pocit, že tie vodopády vyzerajú rovnako ako tie vo Vinetouovi. Toto asi najslávnejšie filmové miesto Chorvátska však nie je jediné, kde sa nakrúcali filmy. Kde a ako sa nakrúcalo na Slovensku, zmapoval vo svojej knihe Filmové miesta milovník kultúrneho turizmu Tomáš Galierik.

Kultúrna turistika je v niektorých krajinách súčasťou rozvinutého cestovného ruchu. Hollywood má dokonca celé zábavné parky s atrakciami z filmov. Ako je to na Slovensku? Je okrem Obchodu na korze nejaká zmienka o filmovaní a filmovačkách na Slovensku?

Na Slovensku takých miest máme veľmi málo. Avšak o každom, čo viem, rád hovorím ďalej a rád ho uvádzam ako príklad, že to ide. Oravský hrad venoval filmu, ktorý je s hradom spojený, celú miestnosť. Sokoliar Tomáš (2000), Láska na vlásku (2014), Upír Nosferatu (1922), nový Drakula (2019) aj najslávnejšia rozprávka z hradu Kráľ drozdia brada (1984) tu majú svoju zmienku.

V Riečnici na Kysuciach nájdete pamätnú tabuľu aj obe pôvodné lipy, ktoré poslúžili filmu Sedím na konári a je mi dobre (1989). V obci Háj na východnom Slovensku je dodnes socha anjela, ktorá svojím spôsobom hrala hlavnú úlohu vo filme Za nepriateľskou líniou (Behind Enemy Line, 2001).

V Osturni nájdete pamätnú tabuľu so zmienkou o nakrúcaní filmu Noční jazdci (1981). V Tatrách dodnes hotel Morava využíva spojenie s filmom Anděl na horách (1955) a v hoteli Fis nájdete výstavku venovanú nakrúcaniu Spadla z oblakov (1978).

Záber z videa Od hradu k hradu (zdroj: Foto - Filip Nagy)

V Bratislave stojí fontána z filmu Fontána pre Zuzanu (1986) a ak spomeniem jaskyne v Demänovskej doline, ktoré sa rady pýšia rozprávkami, asi som spomenul temer všetky lokality, ktoré bojujú o každú kuriozitu a zaujímavosť, s ktorou by sa spájali. A boli by vďační, ak by čo i len jediný dom z dedinky použil filmár v nejakom filme.

Asi to bola do veľkej miery detektívna práca. Ako ste vyhľadávali tieto lokality?

Mnohé hľadania boli zážitkami a mohol by som o tom rozprávať celé hodiny. Film, ktorý sa neobmedzuje ateliérom a vyráža to skutočného sveta, skrátka využije niečo, čo už existuje. Múzeá, hrady a skanzeny sú unikátnym dobovým priestorom.