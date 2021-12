Aj kov sa pri nízkej teplote láme. Vzťahy sú na tom ešte horšie

Divadlo NUDE uviedlo v premiére inscenáciu Krehkosť.

V prázdnom priestore stojí konštrukcia domu. Štyri steny aj šikmá strecha sú prekryté záclonami. Jemné čipky namiesto pevných stien a nepriepustných škridiel sú symbolom nestability a vratkosti. Sú krásne a zároveň krehké.

„Nemám rada krehké vzťahy. Najhoršie je, že nevieš, ktoré to sú, kým ich nerozbiješ. Tie, ktoré zničí jedna, jediná chyba,“ vraví žena, ktorá stojí pred domom. „Jedno prerieknutie, jedna zrada, jedno zaváhanie. Neznášam ľudí, ktorí sa berú tak hrozivo vážne, že sa nevedia cez nič preniesť, povzniesť sa, oslobodiť sa. Nejde mi do hlavy, prečo je pre nich tá jedna chyba cennejšia ako celé to priateľstvo.“

Podobných úvah zaznie v inscenácii Krehkosť mnoho. Tvorkyne Veronika Malgot, Libuša Bachratá a Laura Štorcelová sa vydali na zaujímavú divadelnú cestu, v ktorej skúmajú hranice, kde sa končí sila a začína krehkosť.

Vzťahy, ktoré nevydržali

Krehkosť réžia: Veronika Malgot

choreografia: Libuša Bachratá

scénografia, kostýmy: Laura Štorcelová

dramaturgia: Marek Godovič

projekcia: Veronika Šmírová

hudba: Martin Geišberg

svetelný dizajn: Róbert Mačkay

text, účinkujú: Libuša Bachratá, Veronika Malgot

Online premiéra: 22.12.2021

Divadlo NUDE vo svojej tvorbe dlhodobo otvára témy, ktoré sú na prvý pohľad intímne až neuchopiteľné, no náš život ovplyvňujú v širokých kontextoch.

V predchádzajúcich inscenáciách si napríklad kládli otázky, ako veľmi ženy mení materstvo, ako výrazne nás poznačí to, čo prežili generácie pred nami, ale aj ako naše vzťahy ovplyvňujú peniaze.

Vždy ide o autorské výpovede tvorkýň, vznikajú tak neopakovateľné a autentické diela, ktoré kombinujú viacero druhov umení.

Už v ostatnej inscenácii Roľa, ktorú tvorkyne hrajú v otvorenej krajine, zohral dôležitú úlohu vklad choreografky a tanečnice Libuše Bachratej.

V Krehkosti ide jej spolupráca s režisérkou Veronikou Malgot ešte ďalej a spoločne vytvárajú dielo, ktoré nazývajú pohybovou stereodrámou. Tanec a pohyb je kombinovaný s textovými úvahami o najrôznejších životných situáciách, v ktorých strácame pevnú pôdu pod nohami.