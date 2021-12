Coldplay ohlásili posledný album, ďalej budú už len koncertovať

Skupina formácia v roku 2025 prestane nahrávať nové skladby.

LONDÝN. Frontman britskej rockovej skupiny Coldplay Chris Martin vyhlásil, že táto úspešná formácia v roku 2025 prestane nahrávať nové skladby.

Martin však zároveň potvrdil, že jeho skupina bude pokračovať v koncertnej činnosti, informuje tlačová agentúra AFP.

Spolupráce by mohli pokračovať

Skupina Coldplay, známa svojimi hitmi ako Yellow, Clocks, Fix You či The Scientist vydala svoj prvý štúdiový album Parachutes v roku 2000.

Skupina odvtedy nahrala ďalších osem vrátane najnovšieho Music of the Spheres, ktorý vyšiel v októbri tohto roku a bude ho na budúci rok sprevádzať svetové turné.

Martin v rozhovore pre stanicu BBC odvysielanom vo štvrtok večer uviedol: "Naša posledná riadna nahrávka vyjde v roku 2025 a potom - myslím si - budeme už len koncertovať."

Spevák dodal, že jeho skupina, založená v roku 1996, by mohla pokračovať v "kolaboratívnych projektoch", ale tvorba Coldplay už bude uzavretá.

Najrýchlejšie sa predávajúci album

Martin v októbri pre hudobný magazín New Musical Express uviedol, že skupina hodlá skončiť po 12 štúdiových albumoch. "Do ich výroby musíte vložiť všetko. Mám túto činnosť rád a je skvelá, ale je to veľmi intenzívne," zdôraznil hudobník.

Najnovšia platňa Coldplay s názvom Music of the Spheres obsadila priamo po vydaní prvé miesta rebríčkov a stala sa najrýchlejšie sa predávajúcim albumom v Spojenom kráľovstve, uvádza spoločnosť Official Charts Company.

Na vrchol rebríčkov sa dostali aj všetky predchádzajúce štúdiové albumy skupiny.

Chris Martin (44) bol v rokoch 2003-2016 ženatý s americkou herečkou Gwyneth Paltrowovou (49), s ktorou má dve deti.