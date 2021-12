Keď dvaja robia to isté

Les Choses humaines a Posledný súboj.

Historický veľkofilm svetoznámeho anglického majstra Ridleyho Scotta The Last Duel a nízkorozpočtovú komornú drámu režírujúceho francúzskeho herca Yvana Attala Les Choses humaines spája nielen téma sexuálneho násilia, hľadanie viny a trestu, ale aj formálne členenie na kapitoly, ktoré zločin podávajú rozdielnymi pohľadmi jednotlivých aktérov, a na aktívnu spoluprácu vyzývajú publikum.

Posledný súboj

Starovek a stredovek patria k obľúbeným epochám anglického filmára Ridleyho Scotta rovnako ako témy osobnej cti, vzťahov, konfliktov, vzbury, odporu. V roku 1977 sa presadil historickou drámou Súperi (The Duellists) o celoživotnom zápolení dvojice napoleonských dôstojníkov. Preto bolo celkom prirodzené, keď sa v roku 2019 ujal uviaznutého projektu Francisa Lawrencea, Bena Afflecka a Matta Damona Posledný súboj (The Last Duel) a filmoví fanúšikovia sa tešili na návrat osemdesiatročného filmára k prameňom.

Námetom sa stala kniha historika Erica Jagera The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France o poslednom súboji ako božom súde, ktorý sa udial vo Francúzsku 29. decembra 1386 medzi normanským kniežaťom Jeanom de Carrouges a sirom Jacquom Le Gris. Carrouges obvinil bývalého priateľa Le Grisa, že znásilnil jeho manželku Margueritu. Boj v turnajovej aréne mal rozhodnúť o pravde, cti, ale i o živote a smrti všetkých troch.

Posledný súboj (zdroj: Foto: 20th Century Studios, Gaumont)

Náročné nakrúcanie s Affleckom, Damonom, Adamom Driverom, Jodie Cornerovou (Villanelle zo seriálu Killing Eve) v Írsku a vo Francúzsku skomplikovala pandémia, a tak sa film k divákom dostal s ročným oneskorením. Kritici ho uvítali ústretovo, ba aj ohlasy divákov na 152-minútové dielo boli priaznivé, no uvedenie do kín nesprevádzala takmer žiadna kampaň a snímka s výrobnými nákladmi prekračujúcimi sto miliónov dolárov úplne zapadla, utŕžila len necelých tridsať miliónov...