Z vedca je úžitok, len ak je sexy. Komédia Don’t Look Up preháňa, ale zase nie veľmi

Film s DiCapriom dráždi divákov.

Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence v komédii Don´t Look Up. (Zdroj: NETFLIX)

Hodnotenie 7 / 10 Don´t Look Up Zhrnutie: Komédia o tom, ako neveríme faktom, ľudí dráždi.

Zaujímavý prípad, tento film. Veľmi rýchlo po premiére si vyslúžil veľkú pozornosť a rozdelil divákov na tých, čo sa na ňom dobre zabavili, a na tých, ktorých nahneval.

Ale prečo vlastne?

Don’t Look Up nie je ani najlepšou komédiou na svete, ani žiadnym vizionárskym dielom. Rozhodne však neponúka veľa dôvodov na to, aby ho niekto lynčoval.

Ak niekoho dráždi, tak asi preto, že do niečoho presne trafil.

Spýtajte sa Kollára a Čekana

To, čo nakrútil americký režisér Adam McKay, je cynický a s absurdnosťou hraničiaci pohľad na to, ako ľudia reagujú, keď čelia katastrofe. Presnejšie, ako reagujú, keď počujú správy o blížiacej sa katastrofe.

Dnes za také môžeme považovať správy o koronavíruse alebo klimatickej zmene. V tomto filme však ide o kométu, teda o niečo vzdialené a pomerne abstraktné, čo McKayovi a jeho kolegom dalo dostatočný priestor na tvorivý úlet.