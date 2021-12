Zomrel zakladajúci člen Olympicu Pavel Chrastina

Chrastina pôsobil v skupine do roku 1969.

PRAHA. Vo veku 81 rokov zomrel zakladajúci člen skupiny Olympic, basgitarista a textár Pavel Chrastina.

O jeho smrti informovala v utorok jeho manželka Eva Dudková, napísal spravodajský server iDNES.cz.

Ako študent elektrotechnickej fakulty založil so spolužiakmi na zámku v Poděbradoch Petrom Kaplanom a Jiřím Doležalom skupinu Samuel's Band.

O štyri roky neskôr stál pri zrode skupiny Olympic, ktorá sa dovtedy volala Karkulka.

Server iDNES.cz zdôrazňuje, že aj vďaka jeho vplyvu sa zo sprievodného dixielandového telesa stala úspešná rokenrolová skupina s pôvodným repertoárom a vlastnými textami.

Chrastina pôsobil v Olympicu do roku 1969, pričom za neho najlepšie obdobie považoval roky 1967 a 1968, kedy podľa neho skupina vo vtedajšom Československu nemala konkurenciu.

Z Olympicu odišiel, aby sa mohol naplno venovať štúdiu filmu na pražskej FAMU. To do značnej miery pokazilo jeho vzťahy s ostatnými členmi skupiny.

V roku 1980 emigroval do Austrálie a po desiatich rokoch sa presťahoval do USA. Do Česka sa vrátil až v roku 1994, venoval sa písaniu scenárov, filmovej réžii, publicistike a písaniu poézie.