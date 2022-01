Novinky na Netflixe a Prime Video: Emotívny príbeh z réžie Clooneyho s Afflecom

Pozrite si prehľad noviniek.

George Clooney a Ben Afflec pri natáčaní filmu The Tender Bar. (Zdroj: Amazon Prime Video)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Dátum Premiéra Streamovacia služba Žáner UTOROK (4. 1. 2022) Book of Love Amazon Prime Video romantická komédia STREDA (5. 1. 2022) Four to Dinner Netflix romantická komédia ŠTVRTOK (6. 1. 2022) Munich: The Edge of War Netflix vojnová dráma PIATOK (7. 1. 2022) The Tender Bar Amazon Prime Video komediálna dráma

UTOROK (4. 1. 2022)

Book of Love

Amazon Prime Video uvedie romantickú komédiu Book of Love o mladom autorovi knihy, ktorá je úplný prepadák všade, okrem Mexika. Keď tam zavíta na turné zistí, že španielska prekladateľka spravila z jeho knihy erotickú novelu. Hrá Sam Clafin.

https://www.youtube.com/embed/GCJQzPjyxys

STREDA (5. 1. 2022)

Four to Dinner

Netflix uvedie romantickú komédiu Four to Dinner o štyroch kamarátoch, ktorí sa dávajú medzi sebou rôzne dokopy, aby zbúrali predstavu o spriaznenej duši.

https://www.youtube.com/embed/5hApBTbdNnM

ŠTVRTOK (6. 1. 2022)

Munich: The Edge of War

Netflix uvedie vojnovú drámu Munich: The Edge of War, v ktorej sa rok pred začiatkom vojny stretnú na núdzovej konferencii v Mníchove starí kamaráti - nemecký diplomat a britský štátny úradník, ktorí sa ocitnú uprostred vyjednávania a politickej spleti.

https://www.youtube.com/embed/AQ7x8odi-OU

PIATOK (7. 1. 2022)

The Tender Bar

Amazon Prime Video uvedie komediálnu drámu The Tender Bar o chlapcovi, ktorý vyrastá bez otca, no veľa času trávi so svojím strýkom barmanom v bare. Ten ho spolu s chlapcovou matkou naplno podporuje. Emotívny príbeh režíruje George Clooney, hrajú Ben Affleck a Tye Sheridan.