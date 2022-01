Divadlo v online: Byť či nebyť?

Legendárne Dejvické divadlo nikdy nebolo bližšie.

O tom, či divadlo patrí alebo nepatrí do online priestoru by sa divadelníci aj fanúšikovia divadla mohli hádať snáď donekonečna. Každá strana má svoje argumenty a treba uznať, že veľakrát aj presvedčivé.

Jedno je isté – zážitok z divadla spočíva nielen v samotnom predstavení, ale v celej návšteve divadla. A to sa do online priestoru naozaj preniesť nedá. No vidieť skvelé inscenácie z divadiel z celého sveta a zabaviť sa pri činohre, opere aj balete doma v papučiach – nielen počas lockdownu – to sa dá!

Dramox

Partia nadšencov divadelného umenia v Česku založila počas prvej vlny pandémie prvú ceslosvetovú online divadelnú platformu Dramox, ktorá ponúka záznamy z viac ako 20 krajín sveta. Divadelný portál Dramox.sk funguje na princípe predplatného, podobne ako známe filmové a seriálové streamovacie platformy HBO či Netflix.

Za mesačný poplatok môžete sledovať celý obsah. Nemusíte čakať na presný čas, v ktorý sa divadelný záznam spustí. Divadlo si môžete pustiť kdekoľvek a kedykoľvek a to vďaka mobilnej a televíznej aplikácii.

Dramox navyše dáva väčšinu z predplatného na podporu divadiel, tvorcov a hercov. Za prvý rok svojho fungovania podporil divadlá, ktorých záznamy sú na Dramoxe, sumou 400 tisíc eur. Pričom platí jednoduchá rovnica — čím viac divákov bude predstavenia vidieť, tým viac peňazí divadlá získajú.

Dramox začínal v Česku, postupne sa však rozrastá do celého sveta. Dnes sa do služby môžu registrovať užívatelia z celého sveta, ktorí môžu sledovať záznamy inscenácií z viac ako 20 krajín. Ponúkame vám redakčný výber toho, čo zo slovenských, českých aj svetových divadiel môžete na Dramoxe vidieť už dnes.

Spievajúci dom (Slovenské národné divadlo)

r. Sláva Daubnerová

Na kedysi tichej ulici sa z rodinného domu každé ráno o šiestej rozozvučia operné árie. Rozliehajú sa ulicou až do večierky. Susedia sú zúfalí. Majiteľka záhadného domu, ktorá tieto árie púšťa, terorizuje týmto netradičným spôsobom svoje okolie už 15 rokov. Pôvodná inscenácia Slovenského národného divadla vychádza zo skutočnej udalosti, ktorú predkladá ako hudobný príbeh malej komunity ľudí a jednotlivca, ktorý sa proti nej obráti.

Johanes Faust (Slovenské marionetové divadlo)

r. Gejza Dezorz

Jeden z najznámejších a najpútavejších príbehov, ktorý odhaľuje hranice ľudskej túžby, na Dramoxe ožíva vďaka mimoriadnemu bábkovému spracovaniu. Gašparko s humorom líči strasti svojho pána Fausta, ktorý podľahol čarom a nakoniec aj peklu.

Svet (podľa) Urbana (Divadlo Jozefa Gregora Tajovského)

r. Richard Sanitra

To je svet, v ktorom ožívajú básne, eseje aj rozprávanie Jozefa Urbana. Inscenácia predstavuje Urbana ako svojrázneho básnika, textára a publicistu. V predstavení naživo zaznejú mnohé z piesní, pre ktoré napísal texty, napríklad legendárna Voda, čo ma drží nad vodou či Vráť trochu lásky medzi nás.

Stroj Času (ACTORES Rožňava)

r. Tatiana Masníková

Dobrodruh Leonard stvorí stroj času a vďaka nemu môže spoznať každú bytosť zo svojej fantázie. Jeho život zrazu obohatí Jack Sparrow, Klobúčnik alebo Barón Prášil. Stroj času svetielkuje, dymí a naparuje sa a spolu s pesničkami vytvára kúzelnú atmosféru pre malých i veľkých.

Dabing street (Dejvické divadlo)

r. Petr Zelenka