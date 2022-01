My očami umenia

Slovenská národná galéria, niekoľko dní pred lockdownom, na milej komornej prezentácii uviedla do života knihu Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie. Pripravili ju Alexandra Kusá, Alexandra Homoľová, Pavlína S. Morháčová a Ivan Korčok. Áno, ten štvrtý člen autorského kolektívu nie je kunsthistorik, ale dlhoročný diplomat a minister zahraničných vecí SR. A práve to je dôvod, prečo kniha vznikla.

Súvisiaci článok