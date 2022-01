Novinky na Netflixe, Apple TV+ a HBO Go: Denzel Washington ako Macbeth v réžii Joela Coena

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Článok pokračuje pod video reklamou

ŠTVRTOK (13. 1. 2022)

Netflix uvedie kriminálnu drámu Brazen o autorke mysterióznych príbehov, ktorá spojí všetky svoje doterajšie skúsenosti, aby objasnila vraždu svojej sestry.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/WJPSSL2lSjU

PIATOK (14. 1. 2022)

Archive 81

Netflix uvedie mysteriózny seriál Archive 81 o archivárovi, ktorý sa venuje reštaurovaniu poškodených videokaziet. Pri práci sa však dostane do víru záhad, ktoré zahŕňajú nezvestného režiséra a démonický kult.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ibxKEqxARkE

The House

Netflix uvedie sériu animovanej čiernej komédie The House o tajomnom dome, ku ktorému sa viažu životy predchádzajúcich majiteľov.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/wqbZlAEUb5w

The Tragedy of Macbeth

Apple TV+ uvedie historickú drámu The Tragedy of Macbeth o troch čarodejníkoch, ktorí presvedčia škótskeho lorda, že je nastávajúcim kráľom Škótska. Macbeth, pohltený ctižiadostivosťou a podporou svojej manželky k činu, zavraždí svojho kráľa a prevezme trón.

Film je natočený podľa tragédie od Williama Shakespearea. Režíroval Joel Coen, hrajú Denzel Washington, Frances McDormand a ďalší.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ptqe7s6pO7g

SOBOTA (15. 1. 2022)

Needle in a Timestack

HBO Go uvedie romantické sci-fi Needle in a Timestack, v ktorom opovržlivý ex rozdelí šťastný pár, keď cestuje v čase do minulosti a zabezpečí, aby sa pár nikdy nestretol. Každý žije nový život, no muž sa aj napriek tomu snaží nájsť svoju manželku z predošlého života. Hrajú Leslie Odom Jr., Cynthia Erivo, Orlando Bloom.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Xe_4sA1ZZzI

NEDEĽA (16. 1. 2022)

Judas and the Black Messiah

HBO Go uvedie životopisnú drámu Judas and the Black Messiah o zrade Freda Hamptona, amerického aktivistu a šéfa organizácie Black Panther Party v Illinoise v 60. rokoch, Williamom O'Nealom, informátorom FBI.

Film mal šesť oscarových nominácií, hrajú Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons.