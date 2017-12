Vo veku 54 rokov zomrel soulman Luther Vandross

2. júl 2005 o 3:31 TASR

Los Angeles 2. júla (TASR) - Vo veku 54 rokov v piatok ráno zomrel Luther Vandross, americký soulový spevák, skladateľ a štvornásobný nositeľ ceny Grammy v kategórii R&B, preslávený zamatovo sfarbeným hlasom, vďaka ktorému si po celom svete získal milióny fanúšikov.

Informovala o tom v piatok v Los Angeles jeho hovorkyňa, ktorá neuviedla príčinu smrti. Smrť potvrdil aj hovorca kliniky Johna F. Kennedyho v Edisone, štát New Jersey, kde spevák skonal.

Umelcov manažér Jeff O'Conner uviedol, že Vandrossova smrť je veľkou stratou pre žáner R&B. Sústrasť najbližším už vyjadrila Aretha Franklinová, Michael Jackson a Quincy Jones.

Vandrossa v apríli roku 2003 postihla mŕtvica. Okrem toho dlho bojoval aj s dôsledkami cukrovky, vysokým krvným tlakom a výkyvmi hmotnosti.

Krátko po mŕtvici vydal CD Dance With My Father, ktorý obsadil prvé miesto v americkom rebríčku popových albumov. Titulná pieseň bola horúcim favoritom na titul Pieseň roka. Hitom boli aj piesne Any Love, Here and Now a Power of Love/Love Power.

Podieľal sa na rôznorodých projektoch: spolupracoval s Davidom Bowiem (Fascination), podieľal sa na muzikáloch pre Broadway, ale písal aj pre Donnu Summer a Barbru Streisandovú.

