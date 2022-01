Marián Mitaš: Zatýkanie páchateľov nie je operácia hlavy

Treba byť perfektne pripravený a mať šťastie, hovorí herec v novom čísle týždenníka TV SVET/TV OKO.

V novom seriáli Kriminálka Kraj sa ho ako otca dvoch dcér najviac dotkol prípad strateného dievčaťa, ktoré zneužíval nevlastný otec.

„S režisérmi sme vždy hľadali práve takéto osobné prieniky, rozmýšľali nad tým, čo by v nás, keby sme boli skutoční vyšetrovatelia, vyvolalo zaangažovanosť, ten zlom, keď to prestáva byť profesionálne a začína to byť osobné,“ vysvetľuje herec MARIÁN MITAŠ.

Hovorí aj o tom, prečo ho vyhodili z herectva, aký je rozdiel medzi divadelným a filmovým hraním, aj ako sa dostane slovenský herec do hollywoodskeho filmu. A tiež o tom, že svoj perfekcionizmus považuje za následok toho, že vyrastal v dievčenskom kolektíve.

Keď ste sa vytratili zo seriálu Nemocnica, bolo to preto, aby ste mohli hrať v Kriminálke Kraj?

Bolo to aj preto, že som zároveň nakrúcal tretiu sériu Jacka Ryana v Budapešti a Prahe. Nezabralo to veľa času, ale musel som byť kedykoľvek k dispozícii. V máji sa nám do toho mixu ešte zamotal Kraj, takže dá sa povedať, že áno, postava Adama v Nemocnici musela ísť na chvíľu bokom.

Prešli ste z lekárskeho do vyšetrovateľského prostredia. Ktoré sa vám páči viac?

To sa takto nedá povedať. Každé nakrúcanie je trošku iné. V Nemocnici to bolo komfortnejšie, lebo sa nakrúcalo v ateliéri, kde je šatňa a zázemie. V kriminálke sme oveľa viac času trávili v exteriéroch, často sa presúvali, točili sme celé leto, niekedy v 40-stupňových teplotách, nebolo to nič príjemné. Na druhej strane ma kriminálka lákala, mám kriminálky rád.

V Nemocnici ste mali lekárov ako odborných poradcov. Pri Kriminálke Kraj vám tiež niekto radil, ako treba vyšetrovať?

S poradcami museli asi viac pracovať scenáristi. My sme mali stretnutie s ľuďmi od NAKA, ktorí nám spravili základné školenie. Vysvetlili, aký je povedzme presný postup pri zatýkaní, ale tam netreba ovládať také detaily, ako je rozdiel medzi operáciou stehennej kosti a lebky.

Dotkol sa vás osobne niektorý z prípadov?