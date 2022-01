Ako sa darí seriálom zobrazovať pandémiu? Tie slovenské zatiaľ obchádza

Chcú sa ľudia pozerať na covid ešte aj v seriáli?

Majú seriály zobrazovať pandémiu alebo toho majú ľudia v reálnom živote aj tak dosť? Túto otázku si kladú ich tvorcovia od chvíle, čo opadla prvá vlna a začali znovu nakrúcať.

Odpovede sú rôzne. Niektoré opatrné, niektoré uletené a niektoré veľmi podarené. Iba v slovenských seriáloch je všetko po starom a slovenskí herci sa zatiaľ covidu báť nemusia. Pandémia len trošku postrašila Hornú Dolnú.

Ochorela aj Meredith

Klinika Grace (Grey´s Anatomy), najdlhšie vysielaný dramatický seriál z lekárskeho prostredia, ktorý sa úspešne uvádza aj u nás, sa v 17. sérii nakrútenej v roku 2020 covidu nezľakol.

Celkom prirodzene od prvej sekundy sa zameral na odzrkadľovanie nemocničnej reality po vypuknutí pandémie, počnúc infikovanými pacientami i lekármi a končiac preťaženým a na smrť unaveným nemocničným personálom.

Aj samotná hlavná hrdinka Meredith Grey v podaní Ellen Pompeo sa nakazí a má veľmi ťažký priebeh.

“ Myslím si, že covidu majú všetci plné zuby, nepotrebujeme pandémiu zobrazovať aj v našom seriáli." „ kreatívna producentka a scenáristka seriálu Nemocnica Danica Hričová

Ďalšie zahraničné seriálové stálice ako Zákon a poriadok, NCIS: New Orleans, Chicago Med či This Is Us (Toto sme my), ktoré sú postavené na tom, že odzrkadľujú aktuálne dianie, všetky v najnovších sériách umiestnili pandémiu na pozadie.

Do obvyklých dejových línii zakomponovali karanténu, masky aj nové protokoly fungovania nemocnice, polície či spoločnosti v čase covidu.

Nie ako, ale či vôbec

Mnohé seriály však neriešia otázku AKO do svojho diela pandémiu zakomponovať, ale ČI vôbec.

Považujú sa za natoľko nadčasové, že by možno o pár rokov, keď všetko pominie, pôsobili postavy s rúškami nezrozumiteľne a smiešne. Zvlášť pred rokom a pred deltou a omikronom, keď to ešte vyzeralo, že snáď máme najhoršie za sebou a covid bude len trošku hnusnejšia sezónna chrípka.

Presne to urobili tvorcovia aktuálneho pokračovania Sexu v meste – A ako to bolo ďalej... O covide hovoria v minulom čase, akoby už úplne prehrmel.