Stromae mesiac chystal priznanie, že myslel na samovraždu. Bolo to nechutné, napísali médiá

Diváci obsah jeho výpovede pochopili.

BRATISLAVA. Každý večer ho vítali oddané davy, každý koncert bol obrovský úspech. Turné v roku 2015 už ani nemohlo dopadnúť lepšie.

Napriek tomu sa Stromae cítil zo dňa na deň slabší. Blížila sa chvíľa, keď mal vystúpiť v Rwande a toho sa bál. Vôbec si nevedel predstaviť, ako jeho telo a psychika zareagujú na krajinu, kde sa jeho otec stal jednou z obetí genocídy.

Až nakoniec nevydržal a tlaku podľahol.

Je nám to ľúto, ale Stromae bol nútený zrušiť všetky zvyšné koncerty, vyšla tlačová správa. Podrobnosti neobsahovala. Spevák z Belgicka, ktorý sa svojím silným hlasom a silnými textami preslávil po celom svete, sa najprv na sedem rokov úplne stiahol z verejnosti, prestal spievať aj nahrávať.

A až teraz povedal, čo ho vtedy zastavilo.

Nevedel sa zbaviť myšlienok na samovraždu. Na kolaps by stačili aj stres a vyčerpanie, no on k tomu ešte bral lieky, ktoré ho v Afrike mali ochrániť pred maláriou - ale spôsobovali mu neznesiteľné halucinácie. Keby pri ňom nebol brat a nevšimol si, že sa s ním deje niečo zvláštne, asi by sa ho nepodarilo zachrániť.

Bolo by prirodzené, keby médiá privítali, ako o zdravotných problémoch otvorene rozpráva. Namiesto toho prišlo nepochopenie a odpor novinárov.

Posledná odpoveď všetko zmenila

Stromae vystúpil v nedeľu 9. januára vo francúzskej súkromnej televízii TF1 na konci televíznych novín. Ukázalo sa, že rozhovor mal choreografiu, ktorú spolu s moderátorkou a technikmi nacvičovali celý mesiac.

Najprv to bol rozhovor ako každý iný.