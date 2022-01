Odvrátená strana života

Kniha mesiaca - Pod slnkom Turína

Dnešný svet je veľmi malý. Keď sa René v románe Jozefa Ignáca Bajzu vybral do sveta, bolo to dobrodružstvo už len tým, že vyšiel nielen za rodnú viesku, ale vybral sa do cudzích krajov. Keď naši predkovia čítali o Dome v stráni pána doktora Kukučína, vedeli sme, že svet sa zmenšuje a naše komunity sa môžu ocitnúť aj v cudzine.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Netešte sa predčasne Čítajte

Dnes je „cudzina“ vlastne len koloratúrou v príbehu, čímsi celkom prirodzeným, čo vôbec neohuruje, lebo sa to ľuďom jednoducho deje. Ba dokonca, ako je to v príbehoch a románoch Ivany Dobrakovovej, je to skôr drobná nepríjemnosť, ktorá sa vám prihodí, a vy sa s ňou musíte naučiť prežiť. A to môžete byť aj trochu rozmaznaná, ako hlavná hrdinka jej novinky.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Nový román Pod slnkom Turína (Marenčin PT 2021) by sa vlastne mohol odohrať kdekoľvek, jeho univerzálnosť presahuje priestor talianskeho mesta. Cudzinka v inej krajine vlastne nie je problém, aj keď do istej miery pocit akejsi odlúčenosti, odcudzenia, osamelosti – prítomný aj v iných Dobrakovovej textoch – umožňuje opisovať životy ľudí okolo nás s istým filtrom, odstupom, priam existenciálnym chladom. Tým problémom sú (vždy) ľudia.

V labyrinte

Príbeh sa začína zámerne banálne. Hlavná hrdinka a rozprávačka príbehu Slovenka Kristína sa pri práci v Bruseli zoznámi so svojím mužom Talianom Marcom, ktorý veľmi dobre zarába v medzinárodnom farmaceutickom obchode, odchádza s ním a ich dvoma synmi do Turína. Život až štandardne nudný, starší syn je práve v puberte, ten mladší nastupuje do novej školy a nachádza si tam kamaráta Davida. Kristína vďaka práci svojho muža nemusí pracovať, tak sa začína stretávať s Davidovou mamou Olgou, veď sa kamarátia ich chlapci... Také nevinné, všedné rozprávanie.

A zrazu sa v jednej chvíli nečakane v ústach dotyčnej Kristíny ocitol jazyk Olginho muža. Odrazu sledujeme iný príbeh, v ktorom svoje zohráva sex, divoký, do istej miery násilný. Olgin muž policajt Michel nechce od Kristíny nič iné, len „využívať jej otvory“ a Kristína začína byť od občas hrubého, vášnivého sexu s Michelom až závislá. Samozrejme, pokorná Olga ani Kristínin biznisom zaujatý manžel nič netušia, len čosi čudné sa začína diať s deťmi.