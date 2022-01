Novinky na Netflixe, Prime Video a HBO Go: Dráma od oscarového režiséra Farhadiho

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

UTOROK (18. 1. 2022)

The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman

Netflix uvedie dokumentárny seriál The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman o podvodníkovi, ktorý sa vydáva za britského špióna, obete okráda a rozvracia im rodiny.

ŠTVRTOK (20. 1. 2022)

The Royal Treatment

Netflix uvedie romantickú komédiu The Royal Treatment o kaderníčke s vlastným salónom, ktorá dostane príležitosť česať na kráľovskej svadbe. Tam sa zamiluje do princa, ktorý sa nežení z lásky, ale z povinnosti.

PIATOK (21. 1. 2022)

A Hero

Amazon Prime Video uvedie drámu A Hero, v ktorej sa muž dostane do väzenia za nesplácanie dlhu po tom, čo ho o peniaze okradne jeho obchodný partner. Film režíroval dvojnásobný držiteľ Oscara Asghar Farhadi.

As We See It

Amazon Prime Video uvedie komediálny seriál As We See It o trojici kamarátov s autizmom, ktorí vstupujú do dospelosti a trápia ich bežné tínedžerské problémy.

Munich: The Edge of War

Netflix uvedie vojnovú drámu Munich: The Edge of War, v ktorej sa rok pred začiatkom vojny stretnú na núdzovej konferencii v Mníchove starí kamaráti - nemecký diplomat a britský štátny úradník, ktorí sa ocitnú uprostred vyjednávania a politickej spleti.

NEDEĽA (23. 1. 2022)

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

HBO Go uvedie akčný film Snake Eyes: G.I. Joe Origins o starovekom japonskom klane, ktorý príjme medzi seba samotára a naučí ho byť ninjom. Dobehnú ho však tajomstvá minulosti a o česť bude musieť znovu bojovať.