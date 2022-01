Odhalil tajomstvo Hitlerovej smrti

Hugh Trevor-Roper a Posledné dni Hitlera.

Bola významnou súčasťou dejín, no zahalená tajomstvom, ktoré mal odhaliť práve dôstojník britskej spravodajskej služby a autor Hugh Trevor-Roper. Nakoniec práve on, sťaby skrytý detektív a v civile historik, prišiel na to, čo sa skutočne stalo jednému z najväčších diktátorov na svete.

Čo predchádzalo smrti Adolfa Hitlera a čo všetko sa s ňou spájalo? Teraz už síce odpovede poznáme, no detaily a súvislosti sa nachádzajú práve v knihe Posledné dni Hitlera, ktorá vyšla prvýkrát už v marci v roku 1947. Trevor-Roper mal vtedy v pamäti udalosti z roku 1945 čerstvé, takže to využil a napísal knihu.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Navyše pri jej ďalších dopĺňaniach sa na tieto udalosti pozeral s ešte väčším odstupom, vďaka čomu môžeme čítať skvelú komplexnú detektívnu správu o führerovej smrti.

Akú úlohu v tom zohrali Rusi?

Trevor-Roper priznáva, že ho počas vyšetrovania okolností Hitlerovej smrti prenasledovala otázka, na ktorú potreboval poznať odpoveď. Seba samého sa pýtal, ako je možné, že Rusi, ktorí dobyli Berlín a obsadili ruiny Hitlerovho kancelárstva, nezistili fakty o jeho osude. Alebo ich len vynechali? „Mali príležitosť a prostriedky, možno aj povinnosť urobiť to, a predsa v septembri 1945 vyjadrovali absolútnu nevedomosť, čím šírili zmätok, špekulácie a podozrenie, ktoré som mal rozptýliť.“

Pri vyšetrovaní mal dokonca prístup i k spisom americkej kontrarozviedky. Jeho cieľom bolo touto knihou zabrániť šíreniu dezinformácií a priniesť ľuďom nespochybniteľné fakty. Zameriaval sa však najmä na posledné dni Hitlerovho života od 20. do 29. apríla 1945, ktoré diktátor strávil v bunkri v Berlíne a určite bol i poriadne vykoľajený z toho, ako sa mu priamo pred očami rozpadáva jeho sen o najmocnejšej ríši sveta.