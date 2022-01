Herečka Lucia Hurajová: Osud si ľudia vymysleli, aby prežili

Pre novú rolu sa dokázala naučiť kaskadérske kúsky aj vyrábať vázy, len plávať s otvorenými očami pod vodou už na ňu bolo priveľa.

No väčšou hereckou výzvou bolo zahrať v komediálnom seriáli Šťastní vs. Šťastní matku, ktorej oznámili, že šestnásť rokov vychovávala cudzie dieťa. A jej dieťa vychovával niekto cudzí. Takú tragédiu si totiž ani nedokáže predstaviť.

Ako každá matka má strach o svoje deti. Strach však považuje za zdravý a vyrovnáva sa s ním otázkou: čo najhoršie sa môže stať?

Zhovárame sa cez videohovor, ale vám táto forma príliš nevyhovuje, prečo?

Som človek analógovej éry. Ja si stále píšem do diára ručne úhľadným písaným písmom… V nových technológiách som síce relatívne zručná, ale nemám ich rada, najmä nie online komunikáciu.

Je v nej istý fázový posun, ktorý môže byť nebadaný, ale ruší naladenie na jednu vlnu. Keď obraz trošku seká alebo smiech príde sekundu po tom, ako ho očakávate, zneistí vás, či vám ten druhý rozumel, či sa náhodou neurazil, či ste nepovedali niečo nevhodné.

Učím teraz často online a ustrážiť ľudí cez obrazovku, zaujať a udržať ich pozornosť, je omnoho náročnejšie, ako keď sú spolu v jednej miestnosti. Periférny pohľad funguje v realite úplne inak ako na obrazovke.

Nenašli ste na tom nič pozitívne?

Mnohí ma presviedčajú, že toto je budúcnosť, že si mám na to privyknúť, že je to prirodzený prechod do hybridného spôsobu života: sčasti sa budeme stretávať, no sčasti bude veľa vecí len online.

Rada by som v tom našla výhody, lebo nerada by som zotrvávala na pozíciách, že staré časy boli lepšie a že všetko je len beznádejné. Zatiaľ som našla len jednu výhodu, že to mnohým šetrí čas.

Momentálne sa vysiela nový komediálny seriál Šťastní vs. Šťastní. Baví vás hrať komické roly?

Moja rola nie je úplne komická, a v tom je úžasná. Prežíva situácie, ktoré sú komické, pretože divák sa má baviť, no sú aj na zamyslenie a mnohé až na zimomriavky.

Hrám matku, ktorej povedia, že šestnásť rokov vychováva cudzie dieťa. Táto situácia a priori nie je komická a nikto by sa s ňou nepopasoval ľahko. Preto je to aj herecky veľká výzva.

Viete si predstaviť, že by deti v pôrodnici zamenili vám?