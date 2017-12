Koncerty Live 8 sa začali aj na druhej strane Atlantiku: v Kanade a USA

Toronto 2. júla (TASR) - K reťazi megakoncertov, ktorých cieľom je upozorniť na problémy najchudobnejších štátov sveta, sa dnes pripojila aj Kanada. Kanadská časť koncertov Live 8 sa pred asi 35-tisícovým davom koná v Barrie vzdialenom 80 kilometrov severne od Toronta.

O hodinu neskôr sa na severoamerickom kontinente k projektu pridala aj Filadelfia.

Séria koncertov sa začala dnes v Tokiu, pokračovala cez Johannesburg, Berlín, Rím, Londýn, Versailles pri Paríži a Moskvu. Účasť na niektorých z nich zatiaľ nedosiahla očakávania organizátorov, ktorí však predpokladajú, že viac ľudí príde na koncerty ku koncu večera.

Headlinerom kanadského koncertu je Bryan Adams, ale vystúpia aj ďalší kanadskí či zahraniční umelci: Barenaked Ladies, The Tragically Hip, DMC či Motley Crue. Publikum prostredníctvom satelitu z Las Vegas pozdraví a zaspieva mu Celine Dion.

Organizátor koncertnej šnúry Bob Geldof uviedol, že Kanada je v dobrej pozícii, aby zvýšila pomoc Afrike, keďže už roky hospodári s prebytkom.

V Berlíne vystúpili medzi iným Green day, A-ha, či Brian Wilson, v Tokiu bola hviezdou Björk, v Taliansku skupina Duran Duran či miestna rocková hviezda Zucchero. Vo Versailles bola na zozname účinkujúcich napríklad Shakira, skupina Cure, taliansky tenorista Andrea Bocelli, Sheryl Crow, ale aj azda najpopulárnejší africký spevák Youssou NďDour, ktorý sa pokúsi o podobný výkon ako pred dvadsiatimi rokmi Phil Collins. Collins totiž spieval najskôr v Londýne a do konca šou sa vďaka lietadlu Concorde dostal aj na opačnú stranu Atlantiku, kde stihol ešte finále koncertu Live Aid na pomoc hladujúcej Etiópii. Youssou NďDour má o trochu ľahšiu úlohu, lebo z Londýna sa musí do večera dostať "len" do Paríža, píše sa na stránke BBC.

Najviac pozornosti púta práve koncert v Londýne, kde sa zišli veľké hviezdy pop music. Publikum tam však pozdravili aj viacerí známi ľudia: organizátor podujatia Bob Geldof na pódium uviedol majiteľa firmy Microsoft a filantropa Billa Gatesa, ale aj generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana, ktorý vyjadril potešenie nad tým, že dnes je svet skutočnými "spojenými národmi". Divákom v Johannesburgu sa zasa prihovoril prvý černošský prezident JAR a bývalý väzeň režimu apartheidu Nelson Mandela.

Magnetom koncertu v londýnskom Hyde Parku bol Paul McCartney, Bono z írskej skupiny U2, Sting, Madonna, Dido, Annie lennosová, skupina R.E.M. či rapper Snoop Dogg a Pink Floyd.

Nesmierne dojímavé bolo, keď pred Madonniným vystúpením na veľké plátna premietli film o hladomore v Afrike končiaci sa záberom na dievčatko, ktorému do konca života zostávali doslova len minúty a ktoré prežilo vďaka urgentnej medzinárodnej pomoci. Vzápätí Geldof pozval na javisko túto, teraz už mladú Etiópčanku, ktorú sa podarilo zachrániť.

V jednom príhovorov k londýnskemu publiku - a vďaka priamemu televíznemu prenosu a internetu aj k ľuďom na celom svete - Geldof vyzval hudobných fanúšikov, aby lídrom G8 pripomínali, že pre otáľanie s pomocou už niet výhovoriek.

"Mahátma Gándhí oslobodil kontinent, Martin Luther King oslobodil národ, Nelson Mandela oslobodil krajinu. Funguje to. Budú nás počúvať," zdôraznil Geldof na pódiu v Hyde Parku.

Pre tých, ktorí do škótskeho Edinburghu nemôže odcestovať, aby sa pridali k demonštrantom, čo chcú apelovali na lídrov G8, je na stránke www.live8live.com k dispozícii podpisová kniha. Tú politikom odovzdajú v predvečer ich schôdzky v Škótsku. Podpisom sa každý pripojí k požiadavkám kampane Pošlite chudobu do histórie, ktorá žiada zdvojnásobiť pomoc pre najchudobnejšie štáty sveta, úplne im odpustiť dlhy a zmeniť obchodné pravidlá tak, aby mohli budovať vlastnú budúcnosť.

V otvorenom liste, ktorý dnes zverejnilo viacero britských denníkov, Geldof žiada lídrov siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta a Ruska, aby svet nesklamali a zozbierali 25 miliárd dolárov pomoci pre Afriku. Dôrazne odmietol polovičaté opatrenia alebo obvyklý spôsob pomoci a žiadal historický zvrat v spôsobe boja s chudobou.

"Dnes bude hudba a radosť. V piatok, na konci summitu, bude veľké ticho, kým svet bude očakávať váš verdikt. Nesklamte nás. Nevytvorte generáciu cynikov," napísal Geldof v liste.