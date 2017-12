Najviac ľudí prišlo na koncert Live 8 vo Filadelfii, cez TV a web dve miliardy

3. júl 2005 o 4:11 TASR

Londýn 3. júla (TASR) - Masovo spievanou piesňou skupiny Beatles Hey Jude skončila sa dnes nadránom séria desiatich koncertov Live 8, ktoré sa stali najväčším hudobným podujatím v dejinách vyzývajúcim bohaté štáty, aby urobili viac pre tie chudobné.

Najviac ľudí sa spomedzi desiatich metropol sa zišlo na koncerte Live 8 v americkej Filadelfii - vyše milióna ľudí.

Podľa organizátorov mal celosvetový maratón vysokú sledovanosť v televízii a internete, prostredníctvom ktorých ich videli zrejme vyše dve miliardy ľudí, i keď v USA ho vysielali len káblové televízie MTV a VH-1 a stanica ABC uviedla len dvojhodinový zostrih. Speváčka Alicia Keys na margo toho povedala, že Američania majú problém so záležitosťami týkajúcimi sa Afriky, ktorá je pre nich geograficky ďaleko.

Írsky rocker a organizátor Live 8 Bob Geldof v Londýne vyzval vyše 200.000 hudobných fanúšikov, aby lídrom G8, ktorí sa zídu na budúci týždeň v Škótsku, pripomínali, že pre otáľanie s pomocou už niet výhovoriek.

"Mahátma Gándhí oslobodil kontinent, Martin Luther King oslobodil národ, Nelson Mandela oslobodil krajinu. Funguje to. Budú nás počúvať," zdôraznil Geldof na pódiu v Hyde Parku.

V Tokiu a v Johannesburgu sa na koncerte Live 8 zišlo po asi 10.000 ľudí. Rímsky Circus Maximus bol dejiskom výnimočného rockového koncertu pre 200.000 ľudí, kým vystúpenia v Berlíne prilákali 150.000 ľudí, zatiaľ čo v Barrie pri Toronte sa zhromaždilo 35.000 hudobných fanúšikov. Okolie zámku vo Versailles sa stalo kulisou koncertu pre 100.000 návštevníkov. V Moskve prišlo na Live 8 relatívne málo ľudí, zrejme aj preto, že viac ako štvrtina obyvateľov Ruska žije pod hranicou chudoby.

Asi 5000 ľudí v sobotu meralo cestu do Cornwalu na juhozápade Anglicka, aby zažili projekt hudobníka Petra Gabriela, ktorý na javisko uviedol afrických hudobníkov. Medzi nimi aj také hviezdy ako Youssou N'Dour či Angelique Kidjo.

Diváci na desiatich koncertoch na desiatich miestach sveta videli v sobotu doslova celú galaxiu hviezd rocku: Paula McCartneyho, Bona, U2, Stinga, Madonnu, Dido, Georgea Michaela, Annie Lennoxovú, skupinu R.E.M. či rappera Snoop Dogga, Pink Floyd, Coldplay, Robbieho Williamsa, Mariah Caryovú, Björk, Placebo, The Cure, Yannick Noah, Florent Pagny et Calogero, Pet Shop Boys, Die Toten Hosen, Elton John, UB 40, Scissor Sisters, Andreu Bocelliho, Chrisa DeBurgha, Roy Music, Duran Duran, Bryana Adamsa, Aliciu Keya, Bon Jovi, Def Leppard, Destiny Child, P Diddyho, Stevieho Wondera, skupinu Who a desiatky ďalších medzinárodne známych i miestnych umelcov a hercov.

Na rozdiel od humanitárneho koncertu Live Aid, keď sa za krátky čas podarilo zozbierať 100 miliónov dolárov pre hladujúcu Etiópiu, cieľom desaťhodinového megaprojektu Live 8 je vyvinúť nátlak na bohaté štáty, aby zdvojnásobili pomoc pre najchudobnejšie štáty sveta, úplne im odpustiť dlhy a zmeniť obchodné pravidlá tak, aby mohli budovať vlastnú budúcnosť.