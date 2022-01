Influencerka a nová Popoluška: Nórski fanúšikovia sú decentní, ale zase často opití

Článok pokračuje pod video reklamou

V Nórsku asi niet človeka, ktorý by ju nepoznal. Je influencerkou a speváckou hviezdou. Má prax v komunikácii s fanúšikmi. Vie, ako sa im priblížiť a pritom zo seba neurobiť tovar. Zdá sa, že všetko jej vychádza a ide ľahko, aj dobytie americkej hitparády.

Najnovšie si ASTRID S trúfla na historický projekt. Tak sa dá nazvať remake, ktorý Nóri nakrútili z československej Popolušky. Nebojácne prebrala rolu po milovanej Libuši Šafránkovej, aj keď s tým polovica krajiny nesúhlasila.

Myslí si, že klasický príbeh potreboval menšiu úpravu. To sa však netýka základnej povahovej črty Popolušky, na ktorú zatiaľ nedorástol ani filmový, ani hudobný priemysel.

Aj u vás doma sa každý rok na Vianoce pozerá Popoluška?

Áno, aj u nás. Naraňajkujeme sa a ešte v pyžame si celá rodina posadáme k Popoluške.

Ako Nóri zareagovali, keď filmári ohlásili remake?

Mali zmiešané reakcie. To znamená, že aj odmietavé. Načo to bude dobré, prerábať dokonalý film? pýtali sa najmä dospelí. Ale keď už bol film vonku, ľudia reagovali mimoriadne pozitívne.

Vy to možno tak necítite, ale my sme už s Popoluškou potrebovali niečo urobiť. U nás sa už celé roky vysiela so simultánnym prekladom, ktorý nahovoril jeden jediný herec, a to je už pre mladé generácie nepochopiteľné. Mierne povedané, čudné. Deti chcú vidieť rozprávku, kde sa normálne rozpráva. Bola škoda, že Popoluška, ktorá má taký úžasný príbeh, išla preto mimo nich.

Chceli ste pozmeniť aj samotnú Popolušku?