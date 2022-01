Nový šéf Slovenskej filharmónie: Umenie kultivuje. Arogantné prejavy ľudí spôsobuje chudoba ducha

Začínal ako flautista, pôsobil v orchestroch Slovenského rozhlasu aj Slovenskej filharmónie, v Lúčnici aj v SĽUK-u. Študoval cudzie jazyky a v medzinárodnom orchestri sa mu dostalo ponuky vyskúšať si manažment. V polovici 90. rokov dal prednosť manažérskej práci pred aktívnym hraním.

Takmer pätnásť rokov šéfoval Lúčnici, od januára je generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie. MARIÁN TURNER bol na tento post menovaný na základe výsledku verejného vypočutia.

Tvrdí, že filharmónia má vybudované dobré meno a chce zachovať kontinuitu, súčasne cíti potrebu dať vážnej hudbe sviežu a modernú tvár pre verejnosť.

Takmer pätnásť rokov ste pôsobili ako riaditeľ umeleckého súboru Lúčnica. Mali ste tak blízko k folklóru?

Ako chlapec z Bratislavy som toho v detstve veľa o folklóre nevedel. Poznal som akurát piesne, ktoré zneli doma na oslavách, alebo tie z rádia a televízie. Do Lúčnice som nastúpil ako študent Konzervatória v Bratislave a žánrovo to bol pre mňa zrazu nový svet.

Lúčnica, to však nie je len nejaký folklór. Ale vysoká umelecká štylizácia, postavená na základe nášho folklóru. Okrem toho je to aj skutočný sociálny fenomén. Schádza sa v nej moderná, mladá spoločnosť. Nie profesionálni tanečníci, speváci a hudobníci, ale študenti vysokých škôl, budúci lekári, pedagógovia, právnici, umelci. Sú to vzťahy na celý život.

Keď ma v roku 2007 oslovil umelecký vedúci Štefan Nosáľ do Lúčnice na pozíciu riaditeľa, považoval som to za životnú šancu.

Prečo ste sa teda rozhodli kandidovať na post generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie?

Bola to pre mňa ďalšia profesionálna výzva, keďže som túto ambíciu v sebe nosil už dlhší čas. Slovenská filharmónia je špičková umelecká inštitúcia. Na rozdiel od Lúčnice je to inštitúcia v plnej miere profesionálna, od hudobníkov, spevákov, až po manažment.