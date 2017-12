Speváčky Misha, Zuzana Smatanová a ďalší koncertovali vo vlaku

Bratislava 3. júla (TASR) - Speváčky Misha a Zuzana Smatanová koncertovali cez víkend na netradičnom mieste - vo vlaku.

3. júl 2005 o 15:55 TASR

Spolu s ďalšími kolegami z brandže skupinou Vetroplach a spevákom Bystríkom spríjemňovali prvú cestu hudobného vlaku Coca-Cola Music Train, ktorý počas leta prebrázdi Slovensko a dopraví mladých ľudí na vybrané štyri slovenské festivaly.

Premiérova piatková jazda smerujúca na Topvar Rockfest bola plná. Pokiaľ smerom z Košíc do Nového Mesta nad Váhom spievali v disko vozni Zuzana Smatanová, skupina Vetroplach a Bystrík, z Bratislavy sa o zábavu postarali Bystrík a Misha. "Je tu výborná atmosféra. Najskôr som sa toho obával, ale bola to naozaj výborná myšlienka," povedal tohtoročný víťaz Coca-Cola PopStar Bystrík. Ten sa po víťazstve v súťaži teší záujmu fanúšikov a už onedlho by sa mal v éteri objaviť aj jeho prvý singel, ktorý predviedol s gitarou aj v disko vozni.

Misha spievala vo vlaku tiež po prvý raz a atmosféru a samotný zvuk v špeciálne upravenom vozni si pochvaľovala. "Nebol to presne nalinkovaný koncert a ľudia sa zabávali, čo bolo fantastické," povedala Misha, ktorá má s cestovaním vlakom už svoje skúsenosti. Na vysokej škole prejazdila na trase Bratislava - Michalovce okolo 80 tisíc kilometrov. "Asi tam niekde vznikol môj vzťah k hudbe, pretože som mala neustále slúchadlá na ušiach," podotkla s úsmevom.