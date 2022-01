Novinky na Netflixe: Denzel Washington, Rami Malek a Jared Leto v kriminálnej dráme

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

PONDELOK (24. 1. 2022)

Three Songs for Benazir

Netflix uvedie dokumentárny film Three Songs for Benazir o živote mladého muža Shaista v Afganistane, ktorý žije v tábore pre ľudí bez domova a túži stať sa členom armády a zároveň si založiť rodinu so svojou mladomanželkou.

UTOROK (25. 1. 2022)

Neymar: The Perfect Chaos

Netflix uvedie dokumentárnu mini-sériu Neymar: The Perfect Chaos o kariére aj osobnom živote svetoznámeho futbalistu. V dookumente sa objaví aj Lionel Messi aj David Beckham.

ŠTVRTOK (27. 1. 2022)

Chosen

Netflix uvedie sci-fi seriál Chosen o dánskom mestečku, ktorého tajomstvo objaví mladé dievča s kamarátmi.

PIATOK (28. 1. 2022)

The Afterparty

Apple TV+ uvedie kriminálnu komédiu The Afterparty, v ktorej sa po stretávke zo strednej stane vražda a podozrivý je každý, kto na nej bol. Bývalí spolužiaci hovoria rôzne verzie, čo prípad zamotáva ešte viac. Hrajú Tiffany Haddish,Dave Franco, Sam Richardson.

In From the Cold

Netflix uvedie dramatický seriál In From the Cold o americkej matke, ktorá sa musí rozhodnúť medzi ochránením svojej rodiny a kariérou ruskej špiónky.

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Netflix uvedie komediálny seriál The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window o alkoholičke, ktorá je presvedčená, že bola svedkom vraždy u susedov, no nikto jej neverí. Hrá Kristen Bell.

The Legend of Vox Machina

Prime Video uvedie anime The Legend of Vox Machina o skupine žoldnierov, ktorá sa zaujíma o rýchle peniaze viac ako o ochranu ríše, no pri hrozbe si skupina uvedomí, že sú jediní, ktorí môžu zlo poraziť.

Feria: The Darkest Light

Netflix uvedie trilerový seriál Feria: The Darkest Light o dvoch sestrách s nadprirodzenými schoonosťami, ktoré sa dozvedia, že ich rodičia sa zúčastnili kultového obradu, ktorý sa skončil smrťou.

All of Us Are Dead

Netflix uvedie hororový seriál All of Us Are Dead o strednej škole, kde sa začne šíriť smrteľný vírus a študenti sa musia dostať von, aby sa nenakazili a nestali sa z nich zombíci.

NEDEĽA (30. 1. 2022)

The Little Things

Hbo Go uvedie kriminálnu drámu The Little Things, v ktorej je šerif vyslaný do LA na bežnú obhliadku trestného činu, ktorá sa však zmení na honbu za sériovým vrahom terorizujúcim mesto. Hrajú Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto.