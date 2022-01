Peter Kalmus: Keď idú po ulici nevybúrení blbci, čo nemali dlho rande, mám po chlebe

Po bitke mu neposkytol prvú pomoc ani lekár Raši.

Tí, ktorých dráždi, ho volajú košický idiot alebo zradca národa. Ohrozujú ho na ulici a verbálne posielajú do plynu. Už dostal facku i bitku a prvú pomoc mu odmietli podať aj lekári, ktorí stáli na blízku, napríklad poslanec Raši.

PETER KALMUS je jediným výtvarníkom na Slovensku, ktorý vyvoláva také vášne. Obdiv aj odpor. Je umelcom gesta, nepohodlným občanom, ktorý siaha ľuďom na modly a demaskuje ich nešikovne skrývanú náklonnosť k zločinným režimom.

Zvyčajne pri tom končí na polícii, už ho však museli brať aj do nemocnice.

Po tom, ako sa v miestnom zastupiteľstve vo Varíne na konci roka nepodarilo presadiť premenovanie Ulice Dr. Jozefa Tisa, o čo sa dlhodobo snaží, prišiel tabuľku ručne odmontovať. A opäť raz vyvolal nenávistnú reakciu.

Za umelcom - provokatérom sa pritom skrýva citlivý človek. Keď sme mu volali, už mal za sebou iný zážitok. Bol sa pozrieť na dom, ktorý zostal po Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej.

Po návrate domov nemohol spať a na istý čas prišiel o pamäť.

Ulica Dr. Jozefa Tisa vo Varíne vám nedá spávať už niekoľko rokov. Pred časom ste na tejto ulici vysypali bahno a výkaly. Komu mali symbolicky patriť? Tisovi alebo ľahostajným obyvateľom?

To som urobil presne po vyhlásení výsledkov volieb, v ktorých sa prvýkrát dostali do parlamentu fašisti na čele s Kotlebom. Bol 14. marec a ich bolo štrnásť, čo sa mi zdalo symbolické.

Nevzal som výkaly, len čisté bahno. Keď som v Piešťanoch, často s bahnom pracujem, experimentujem s ním a suším ho - prach si, na prach sa obrátiš. Blato má okrem iného aj liečivé účinky. Bol som zvedavý, ako na to Varín zareaguje, ale nejako to ľudí nevyrušilo, dokonca ani poslankyňa Ticháková, ktorá teraz iniciovala zmenu názvu ulice, si na to nepamätá.

Zrejme ho niekto na druhý deň zmyl a život išiel ďalej.

Čo by sa muselo stať, aby sa ulica premenovala?

Neviem si predstaviť, ako by sa to mohlo pohnúť. Možno novými komunálnymi voľbami, ktoré nás tento rok čakajú. Predvčerom som so starostom volal. Názov ulice vraj zdedil a poslancov teda nemôže nútiť do zmeny názvu. Upozornil ma tiež, že keď mu polícia z Terchovej tabuľku odovzdá, hneď ju namontuje späť, pretože ulica nemôže byť bez pomenovania.

Bol som rád, že mi vôbec nezložil telefón, na rozdiel od iných poslancov, ktorí mi ani nie sú ochotní odpovedať na e-mail.

V akom rozpore to žijeme, keď oslavujeme Slovenské národné povstanie a zároveň aj Jozefa Tisa, ktorý ho potláčal a verejne vyznamenával vojakov za to, že strieľali do partizánov?

Starosta Varína nemá právomoc zmeniť názov ulice sám?