Katarína Koščová: Na hudbu sa nikto nepýtal, pre bulvár som bola len tá tučná ohava bez vkusu

Speváčka hovorí o šikane aj o úzkostiach.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dlhé roky ju bulvár šikanoval pre jej vzhľad a váhu.

"Naozaj mi to veľmi ničilo sebavedomie. Postupne som o sebe začala uvažovať tak, že som hnusná a že nech urobím čokoľvek, nikdy to nebude dosť,“ vraví v rozhovore speváčka KATARÍNA KOŠČOVÁ.

Otvorene opisuje aj svoj boj z úzkosťami, panickými atakmi a to, ako jej vyriešenie duševného zdravia dalo energiu na riešenie telesného.

V rozhovore sa dočítate: Ako vyzerá mediálna šikana a bodyshaming

Prečo chudnutie nie je len o pevnej vôli

Ako môže psychoterapia pomôcť pri chudnutí a riešení telesných ťažkostí

Ako žije hudobníčka počas dvoch rokov uzavretej kultúry

Musí umenie odrážať pandémiu

Prednedávnom ste na sociálnych sieťach otvorili tému bodyshamingu a šikany pre vzhľad. V príspevku ste opísali, ako vám po strate hmotnosti píšu ľudia nadšené komentáre a pýtajú si rady ako na to, no pred časom vás pri rovnakej hmotnosti zahanbovali. Príspevok mal veľký ohlas. Prekvapilo vás to?

Prišlo mi veľa správ a samu ma to prekvapilo. Nemyslím si totiž, že môj príspevok bol nejako veľmi osobný. Viem si predstaviť, že by som sa téme mohla venovať osobnejšie a hlbšie. Mám pocit, že som iba načrtla nejakú tému.

Potom, ako som viditeľne schudla, mi prichádzalo však naozaj veľa správ, kde sa ma ľudia pýtali, ako sa mi to podarilo. Bola a som z toho v rozpakoch a vravela som si, či mám teraz naozaj ľuďom dávať nejaký postup.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ridina Ahmedová: Keď sa štíhly človek môže vyvýšiť nad niekoho iného, je to veľmi mocná zbraň Čítajte

Na niečo také sa rozhodne necítim povolaná. Chcela som ľudí nasmerovať na odborníkov, ktorí sa tejto téme venujú a ktorí môžu búrať mýty o tom, čo a ako jesť. Niektorí z nich sú aj súčasťou projektu Chuť žiť, ktorá sa zaoberá témou porúch príjmu potravy.

Naozaj som vo svojom príspevku chcela ukázať najmä to, že existuje aj takáto cesta.

Zároveň ste však napísali, že pre váš vzhľad a postavu vás dlhé roky šikanovali bulvárne médiá. Uviedli ste, že vás vyabstrahovali na kus mäsa a opekali ako na ražni. Teraz sa vám bulvár ozýva znova?