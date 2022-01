Konšpirácie od Adama po facebook

Richard J. Evans a Hitler a konšpirácie.

Boli Protokoly „oprávnením na genocídu“? Vrazili nemeckej armáde v roku 1918 „dýku do chrbta?“ Kto podpálil Reichstag? Prečo letel Rudolf Hess do Británie? Podarilo sa Hitlerovi utiecť z berlínskeho bunkra?

Samé zaujímavé otázky kladie historik sir Richard J. Evans v názvoch kapitol svojej knihy Hitler a konšpirácie s podtitulom Tretia ríša v zajatí paranoidnej mysle (HADART 2021). Napokon, každá z nich by vydala na samostatnú knihu a treba hneď dodať, že každá z nich aj doteraz vydala za nemálo samostatných kníh rôzneho pôvodu, úrovne, zámeru, vedeckej relevancie či pravdivosti.

Hitler a fašizmus fascinovali verejnosť nielen v čase vzniku, rozmachu a porážky, ale aj dlho potom a vlastne dodnes. Stačí si pozrieť niektoré historické kanály, aké ponúkajú televízne spoločnosti a neprejde deň, aby ste na niektorom nenašli nejaký dokument o Hitlerovi a fašizme.

Táto koncentrácia zla dodnes zaujíma nielen vedeckú obec, najmä historikov a politológov, ale aj rôznych pseudovedcov, politických šarlatánov a extrémnu pravicu v najrôznejšej podobe.

Fašizmus a konšpirácie

Čo nové a nepoznané prináša Evansova kniha, aby sme jej venovali pozornosť? Je to predovšetkým kombinácia dvoch fenoménov, fašizmu a konšpiračných teórií, ktoré aj dnes, v 21. storočí zmietajú veľkou časťou verejnosti, inšpirujú rôznych radikálnych a populistických politikov a deformujú vnímanie sveta oveľa väčšieho počtu ľudí, ako by sa v tomto modernom čase dalo očakávať. Napokon, nemusíme ísť až tak ďaleko do minulosti, množstvo hoaxov a konšpiračných teórií vyvolala aj pandémia covidu.

Vráťme sa však k sirovi Evansovi, sionským protokolom, prvej svetovej vojne, podpáleniu Reichstagu, letu Rudolfa Hessa do Británie počas vojnového konfliktu s Nemeckom v máji 1941 a ku konšpiráciám typu Hitler nezomrel v berlínskom bunkri, ale nejakým spôsobom sa mu podarilo utiecť aj s Evou Braunovou a zachrániť sa (najpravdepodobnejšie) v Južnej Amerike ako mnohým iným nacistom.