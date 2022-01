Nedeľa, krvavá nedeľa, spieval Bono, mával bielou zástavou a omylom tyčou rozbil nos fanúšikovi

Je to len pár akordov, vtieravý refrén a bicie v pochodovom tempe evokujúcom vojenskú kapelu. Pieseň Sunday Bloody Sunday (Nedeľa, krvavá nedeľa) od írskej kapely U2 dokázala, že protestsongy nemusia skladať len folkáči, ale aj mladá skupina postpunkovej novej vlny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pieseň s textom o brutálnom masakri, ktorý sa v severoírskom meste Derry odohral pred päťdesiatimi rokmi, zaradil časopis Rolling Stone na zoznam 500 najvýznamnejších piesní všetkých čias.

Krvavá nedeľa 30. januára 1972 sa skončila streľbou britských výsadkárov do neozbrojených demonštrantov. Stala sa symbolom dlhodobej vzájomnej nenávisti a nezmyselného násilia. A pieseň U2 je ikonická.

Vteliť strach a nespokojnosť do hudby

„Bol som sám, nič sa mi nedarilo a strašne som sa pohádal s dievčaťom, pretože som pracoval, keď všetci ostatní boli na dovolenke. Zrejme som mal byť tiež na dovolenke a nestrácať čas skladaním pesničiek, pretože bolo jasné, že mi to vôbec nejde. Urobil som jedinú vec, čo mi napadla, a vtelil som všetok svoj strach a nespokojnosť a sebanenávisť do hudby. Vzal som gitaru a pustil som to všetko von.“