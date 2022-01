Kde končí hra, začína sa číra beznádej. Spielberg prerozprával muzikál West Side Story

Tri Zlaté glóbusy už má, teraz už len dostať divákov do kina.

Kamera letí nad mestom, kde sa rúcajú staré budovy, aby ustúpili novej výstavbe. Približuje sa k bráne, tá sa otvára, na scénu prichádzajú ľudia. Nevychádzajú však z brány, vyliezajú spod zeme.

Film ešte nezačal a divák už vie, že tento film pôjde hlboko pod povrch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Klasický príbeh rivality a mladej lásky West Side Story z roku 1961 získal desať Oscarov a urobil z muzikálu rešpektovaný filmový žáner.

Do kín prichádza vymaznaný remake Stevena Spielberga. Tri Zlaté glóbusy už má, oscarovské ambície tiež, no chce si získať aj divákov. Prečo sa mu to vo svete zatiaľ príliš nedarí a v čom spočíva jeho mimoriadna filmárska kvalita, vysvetľuje popkultúrny a filmový teoretik Juraj Malíček.

Tryskáči, Tony a María, Žraloci podľa Spielberga. (zdroj: CinemArt SK)

Spielberg je výborný rozprávač

Film už získal Zlatý glóbus v kategórii najlepší muzikál alebo komédia. No v svetových kinách sa mu príliš nedarí. Prečo?

To že film nezarobí, neznamená, že nebude klasikou.

Možno prišiel do zlého obdobia, v čase pandémie, a hoci je to zábavný a romantický film, stále je to moderná verzia tragického príbehu Rómea a Júlie.