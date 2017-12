Tapisérie Lýdie Jergušovej-Vydarenej zaliate do igelitu

BRATISLAVA 3. júla (SITA) - Galéria Merum v Modre, ktorá je prvou súkromnou galériou na Slovensku, tento týždeň otvorí svoju 75. výstavu. Pod názvom Zaliate do igelitu na nej predstaví svoje diela známa ...

3. júl 2005 o 17:45 SITA

BRATISLAVA 3. júla (SITA) - Galéria Merum v Modre, ktorá je prvou súkromnou galériou na Slovensku, tento týždeň otvorí svoju 75. výstavu. Pod názvom Zaliate do igelitu na nej predstaví svoje diela známa výtvarníčka Lýdia Jergušová-Vydarená. "Mnohí ľudia ma majú zafixovanú ako textilnú výtvarníčku, no ja som sa pred 15 rokmi začala venovať grafike. Táto výstava chce upozorniť na zmenu, ktorou som prešla," povedala pre agentúru SITA Jergušová-Vydarená. Keďže tapisérie by sa do výstavných priestorov galérie nevošli, rozhodla sa pre zaujímavý kompromis, ktorý dal dielam nový rozmer. "Z archívu som vybrala fotografie ôsmich tapisérií a dopracovávala som ich kresbou. Vznikli z toho digitálne vytlačené grafiky s rozmerom 70 x 100 cm, ktoré sú laminované. Preto aj názov Zaliate do igelitu," dodala autorka, ktorá takto vyjadruje svoj súčasný výtvarný názor. Každá z ôsmich tapisérií predstavuje jednotlivé obdobia a rôzne tkacie techniky, ktoré používala počas svojej 30-ročnej tvorby. Okrem týchto diel predstavuje Jergušová-Vydarená aj veľké grafiky s témou Okupácia krajiny, ďalšie pochádzajú zo série Matematici a vystaví tiež malé grafiky z kolekcie 100 grafík o čiare.

Vernisáž výstavy sa koná vo štvrtok o 18:00 v Galérii Merum vo Vinohradníckom dome na Štúrovej ulici v Modre. Podujatie bude moderovať Štefan Dvorský, o hudobný sprievod sa postará kapela Trio Famme v zložení Ľubomír Stankovský, Ľudovít Nosko a Romáš Rédey. Výstava potrvá do 21. augusta.