Divadlá sa nevzdávajú, aj v neistote pripravujú nové premiéry

Keď sa na konci novembra zatvorili brány divadiel pre verejnosť, pracovný ruch vnútri divadiel sa nezastavil. Napriek nepriaznivej situácii a neistote, kedy sa divadlá pre návštevníkov opäť otvoria, sa divadelníci svojej práce nevzdali a intenzívne pripravovali nové inscenácie.

A tu je výsledok ich práce.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre uviedlo v polovici januára premiéru inscenácie režiséra Petra Oszlíka Nádej zomiera posledná. Mestské divadlo Žilina odpremiérovalo 22. januára novú inscenáciu Anna Karenina v réžii Mariána Amslera.

Činohru Slovenského národného divadla čaká v pondelok 31. januára odložená premiéra novej hry v réžii Matúša Bachynca Kým prídu Stouni….

SME Národné pripravilo redakčný výber slovenských divadelných premiér, ktoré môžete vidieť v najbližšom čase.

Sen noci svätojánskej

Slovenské komorné divadlo Martin, premiéry: 28. – 29. 1., réžia: Lukáš Brutovský

Láska, sex a divadlo. Tri živočíšne druhy: ľudia, magické bytosti a herci. Tri páry. A tri svadby. Všetci sa stretnú v nočnom lese, aby sa stratili medzi snom a skutočnosťou. Túžby a vášne sa prudko striedajú a menia. Tým, ktorých sa to týka, riadne pletú hlavy, tí, ktorí ich pozorujú, sa smejú do popuku. Takmer celý súbor SKD v jednej z najslávnejších Shakespearových komédií. Po dvadsiatich siedmich rokoch sen snov opäť v Martine.

Láska, sex a dane

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, premiéra: 28. 1., réžia: Svetozár Sprušanský

Bláznivá komédia zo súčasnosti o tom, že všetko je vždy inak. Hlavný hrdina Jon prišiel na to, ako roky úspešne využívať značné daňové úľavy. Samozrejme, nie celkom korektným, ale o to vynachádzavejším spôsobom. Teraz však hrozí, že jeho malé nevinné podvody odhalí daňový kontrolór a tým ho dostane do vzťahových rébusov bizarných rozmerov.

V tejto iskrivej komédii nikto nevie, kto kým a kto s kým v skutočnosti naozaj je! Šialený kolotoč nepredvídateľných momentov a vtipných situácií vám odhalí všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste oklamali daňový úrad, nestratili podnájom, nezradili kamaráta, udržali si snúbenicu, neprezradili milenku, nesklamali mamičku... A zostali pritom nažive!

O sliepke, ktorá sa nevzdala

Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica, premiéra: 30. 1., réžia: Marián Pecko

Po úspešnom uvedení titulu O malej sove, ktorá sa bála tmy siahla dramaturgia Bábkového divadla na Rázcestí opäť po knižnej predlohe britskej spisovateľky Jill Tomlinson, na Slovensku neveľmi známej.

Autorka prináša netradičné i citlivé témy, mozaiku univerzálnych ľudských skúseností napísanú so zaujatím pre svet dieťaťa. Hlavná hrdinka nášho príbehu Hilda sa nikdy nevzdáva, a keď sa pre niečo rozhodne, nič ju nezastaví.

Harún a more príbehov

Štátne divadlo Košice, premiéra: 4. 2., réžia: Gejza Dezorz

V krajine Alifbai, v meste takom smutnom, že zabudlo svoje meno, žije s manželkou Sorájou a synom Harúnom slávny rozprávač príbehov Rašid Kalifa. Ľudia jeho úžasné príbehy vďačne hltajú – až do dňa, keď Sorája utečie so susedom a rozprávač Rašid stratí svoj výnimočný dar výrečnosti.

Jeho syn Harún sa rozhodne pomôcť mu získať túto schopnosť späť. Za obdivuhodných okolností sa spriatelí s vodným džinom Aktakom a s veľkým lietajúcim Dudkom. S ich pomocou sa dostane do krajiny Kahani a jej dvoch krajov Gup a Čup, kde sa zapletie do veľkého boja o záchranu Oceánu Príbehových Prúdov. Dobrodružná misia sa napokon skončí úspešne a po neradostnom začiatku sa do života Harúna a jeho otca Rašida vracia šťastie.

Giacomo Puccini: Tosca

Štátne divadlo Košice, premiéra: 11. 2., réžia: Anton Korenči

Keď v roku 1889 Giacomo Puccini po prvýkrát uvidel divadelnú hru Victoriena Sardoua La Tosca v hlavnej úlohe so svetoznámou francúzskou herečkou Sarah Bernhardt, okamžite rozpoznal námet vhodný na operné spracovanie a požiadal svojho vydavateľa Ricordiho, aby získal od autora predlohy práva. P

rešlo však ďalších dlhých 10 rokov, kým bola partitúra dokončená a Tosca mohla byť 14. januára 1900 uvedená v Ríme.

Tosca je príbehom lásky, žiarlivosti a vášne, ale i mučenia a vraždy. Príbeh o slávnej a krehkej speváčke Tosce, vášnivom maliarovi Cavaradossim a sadistickom šéfovi polície Scarpiovi, ale i strhujúce melódie Giacoma Pucciniho, ktoré sa stali nesmrteľnými, nás dodnes priťahuje.

Ďakujem, že si ma zabil

Štúdio A2 – Nové župné divadlo, Bratislava, premiéra: 14. 2., réžia: Roman Polák

Dvaja ľudia v jednom byte. Adam sa v ňom zavrel dobrovoľne, Júlia prichádza, odchádza. Kto sú títo dvaja ľudia, takí rozdielni? On je starý spisovateľ, ktorý sa špecializuje na písanie poviedok. Ona zrejme marketingová pracovníčka farmaceuticko-kozmetickej firmy.

Sú manželia. Čo ich spojilo a čo ich rozdeľuje? Prečo ona chce, aby on čo najskôr umrel? Každý z nich má tragickú minulosť, spomienky, ktoré ich determinujú. Ale nad ich životom visí tieň čohosi temného. Aké je to previnenie, čo ich vedie do konfliktu, ktorý čoraz viac graduje? Vzťahová hra plná divných príbehov poznačených sexualitou.

Sex pre pokročilých

Divadlo Nová scéna, Bratislava, premiéra: 12. 2., réžia: Michael Vyskočáni

V štúdiu Olympia uvedie divadlo Nová scéna vo svete veľmi úspešnú komédiu o nemanželských túžbach. Manželský pár si zahrajú Lucia Vráblicová a Pavol Topoľský.

Hra je trpko-smiešnou inventúrou 25-ročného manželského života. Manželia sa snažia nájsť zmysel a novú náplň svojho partnerského vzťahu. Znovuobjavovanie vlastných túžob, ale aj protikladné životné očakávania každého z nich sú zdrojom konfliktov, hádok, ale aj množstva komických situácií i okamihov zblíženia sa.

Skupinová terapia

Divadlo SkRAT, Bratislava, premiéra: 31. 1., réžia: Jozef Vlk

Divadlo o divadle zobrazí príbeh renomovaného hereckého súboru, ktorý sa poháda pri tvorbe novej inscenácie. Naskytne sa otázka, ktorá je zároveň hlavnou témou tejto hry: Je viac divadlo terapiou alebo terapia divadlom?

Premiéra inscenácie Skupinová terapia sa bude konať v A4 – priestore súčasnej kultúry.