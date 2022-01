Na tvári Diany sa dali čítať znaky šialenstva, stačili na to tri hororové dni vo Windsore

Princezná mohla byť hrdinkou trileru.

Hodnotenie 7 / 10 Spencer Zhrnutie: Kristen Stewart výborne stvárnila princeznú na prahu šialenstva.

Do štedrovečernej hostiny zostávalo niekoľko hodín. Celá kráľovská rodina sa už zbiehala, len Diana chýbala. Nechcelo sa jej.

Vôbec sa jej nechcelo. Celé jej telo sa tomu bránilo. Zvieralo sa jej v kŕči, keď si predstavovala, čo ju tam čaká.

Chladní ľudia, čo sa ako besní vyžívali v tisícročných hlúpych tradíciách, medzi ktoré patrilo aj váženie. Každý, kto vstúpil do Windsoru, sa musel odvážiť. A pri odchode znovu. Aby dokázal, ako veľmi mu počas sviatkov chutilo.

Diana vedela, že všetko, čo zje, celkom určite vyvracia.

Sú to len tri dni. Tri dni, nič viac. To vydržíš, vravela si. To však ešte nevedela doceniť horor, ktorý mala pred sebou.

Posledná kvapka poníženia

Britská kráľovská rodina môže byť rada, že o nej nedávno vznikol seriál Koruna. Pretože jeho tvorcovia k nej pristupovali s porozumením - a to vo filme Spencer s výbornou Kristen Stewart v hlavnej úlohe len ťažko nájdete.

To, čo Diana počas troch dní z donútenia zažila, sa podobalo veľmi zlému snu.