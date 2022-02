Merčiak: Vrcholom olympiády bude Vlhová. Hokejisti na medailu nedosiahnu

Zostať ticho v priamom prenose už pre neho nie je také strašidelné, ako keď začínal. Za svojím snom – byť športovým komentátorom - ide systematicky od puberty a nikdy o tom nezapochyboval.

Encyklopedická pamäť na množstvo športových informácií, pre ktorú ho mnohí obdivujú a iní zas zatracujú, mu stále slúži, hoci toho už nesleduje toľko, ako pred dvadsiatimi rokmi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prezradil nám svoje tipy na slovenské olympijské trofeje, vysvetlil, čo obnáša jeho práca intendanta športového kanála RTVS aj to, ako nepremyslené protipandemické opatrenia systematicky likvidujú mládežnícky šport a o desať rokov nebudeme mať koho postaviť do reprezentácie.

Zhovárame sa pred vaším odchodom na zimnú olympiádu. Ako sa na ňu chystáte?

Už som prichystaný. Dôležité je nezabudnúť žiadne dokumenty, ktoré v tomto pandemickom období potrebujeme. Zažili sme administratívnu a byrokratickú tortúru v Tokiu, zažijeme ju aj v Pekingu.

Musíte byť očkovaný?

Áno. Neočkovaní účastníci museli pricestovať skôr do 21-dňovej karantény. Je to asi jedno promile z tých, ktorí sa budú okolo olympiády hýbať. Nemám informáciu, že medzi Slovákmi, ktorí cestujú do Číny, by bol niekto taký. To je hlavný rozdiel oproti Tokiu.

Čo budete komentovať?

Osobne biatlon a zjazdové lyžovanie. Inak komentujeme takmer všetky olympijské preteky.

Slovenský divák sa určite najviac teší na hokejový turnaj, hoci bude bez hráčov z NHL, a vrcholom pre nás všetkých bude Petra Vlhová. Len Nasťa Kuzminová bola v predchádzajúcich rokoch na zimnej olympiáde tak ostro sledovaná ako je teraz Petra. Pevne verím, že bude zdravá, a keď sa nič neskomplikuje, že bude medzi najlepšími.

Máte tip, koľko medailí Slovensko získa?