Láska nás zabije

Pokračovanie Tichých miest to nemalo ľahké. V podobne neutešenej situácii sa ocitá veľa filmov, ktoré mali kinové ambície v pandemických časoch. Avšak Tichým miestam 2 umiestnenie na HBO GO pristane.

Pokračovanie v duchu prvej časti

Povedzme si úprimne, tento film neponúka nič, čo by sme už nevideli v jednotke. Tá je šokujúca nie len tým, že zistíme, aké to k nám dorazili monštrá a aké majú schopnosti, ale aj úmrtiami hlavných hrdinov, s ktorými scenáristi nemajú zľutovanie.

Pokračovanie je, ako to už s pokračovaniami býva, destilované. Napriek tomu však baví. Akcia strieda akciu, napätie je neustále prítomné a aj keď sa nedozvieme vlastne nič nové, chceme viac. A ono to vyzerá tak, že viac chcú aj samotní tvorcovia, inak by film neukončili ako seriálovú časť, ktorá pokojne mohla mať, či skôr mala mať akési ucelenejšie zarámovanie.

Takto to zostalo ako nedokončená veta a nie, nie je to jeden z tých filmov, kde si nasledujúce udalosti máme domyslieť. Je to celkom očividne preto, aby sa v budúcnosti mohli odohrávať ďalšie dobrodružstvá matky, ktorej jedno dieťa je nepočujúce, a otca, ktorý svoju rodinu stratil.

Ako Mária s Jozefom

Postapokalyptické putovanie zničeným svetom blízkej budúcnosti ponúka aj film Matka verzus android, ktorý začiatkom roka prišiel do ponuky Netflixu. Chloë Grace Moretz čaká dieťa, keď sa svet, ako sme ho dovtedy poznali, zrúti do chaosu androidovej apokalypsy.

Hrdinka sa spolu so svojím priateľom usiluje dostať do Bostonu. Prejsť však musia „územím nikoho“, ktoré je doslova zamorené vraždiacimi androidmi, ktorí nemusia spať, jesť, nemajú problém obetovať sa, nič necítia a ich jediným cieľom je vyhubiť celé ľudstvo.