Na rockovom festivale zažiarila popová Morcheeba

4. júl 2005 o 9:15 MATEJ LAUKO(Autor je hudobný publicista)

Morcheeba na festivale Topver Rock Fest, ktorý sa konal v areáli letoviska Zelená Voda pri Novom Meste nad Váhom. FOTO - TASR



Prvý deň woodstocké blato a neustály dážď, na druhý deň slnečné počasie. Pre vyše pätnásťtisíc ľudí znamenal začiatok júla na Topvar Rock Feste prísun dobrej hudby rozličných žánrov. Niektorí zo šťastlivcov sa na spomínaný festival zviezli prvotriednym špeciálnym Coca-Cola Music Trainom, ktorý svojimi koncertmi obohatili napríklad Bystrík a Misha, víťazi súťaže talentov, sponzorovanej výrobcom tohto nápoja.

Festivalová atmosféra ponúkla počas dvoch dní pestrú znôšku štýlov a fanúšikov, vďaka dvom patrične od seba vzdialeným pódiám sa striedali metalisti s rapermi a alternatívci s priaznivcami popu. Ak si odmyslíme "zombies slovenskej hudobné scény", akými sú Tublatanka alebo pochybný "metalový Senzus" v podaní terchovskej kapely Arzén, výber koncertov bol naozaj bohatý.

Organizátorom patrí vďaka za tzv. soare stage, stredisko alternatívy, kde sa miestami úplne nečakane objavili neznáme mená s impozantnými výkonmi. Predviedol ich napríklad viedenský Sugar B - chlapík v stredných rokoch, s luciferskou briadkou a staromládeneckou vestičkou. Počas svojho DJ-ského setu sa usmieval a pohadzoval vinylovými vykopávkami, ktorých mal neúrekom a lásku k nim by len ťažko zapieral.

O deň neskôr na rovnakom pódiu zažiarili nenápadní (no nápadití) írski pesničkári Alphastates, predstavujúci piesne z jediného albumu Made from Sand. Na ich vystúpenie sa síce neprišlo pozrieť veľa ľudí, no hŕstka poslucháčov, ktorá vydržala až do konca, si vychutnala úprimné a skromné piesne.

Fanúšikovia sa v prvom rade tešili na tvrdých headlinerov festivalu Soulfy, Apocalypticu a Kabát.

Miláčikom publika sa na tomto prevažne rockovom festivale stala anglická Morcheeba. Ich šesťčlenná koncertná zostava pozostávala z dvoch gitár, keyboardov, bicích, scratchov a vynikajúceho spevu v podaní sympatickej speváčky Jodi Sternbergovej. Napodiv, kapela sa nedištancuje od svojej klubovej minulosti, zahrala dokonca staré skladby známe len verným fanúšikom z čias skorších albumov Who Can You Trust? či Big Calm. Zaznela dokonca polozabudnutá skladba Col z prvého albumu, ktorú usmievavá speváčka pretvorila hrou na saxofóne do ešte viac melancholickej podoby. "Ktosi mi dnes povedal, že túto pesničku poznajú všetci Slováci z istého televízneho programu," usmial sa Ross Godfrey pri skladbe Rome Wasnt't Built in a Day, ktorou Morcheeba celý koncert zakončila a poklonila sa skandujúcemu a tancujúcemu publiku.

Z Topvar Rock Festu sa vykľul ambiciózny festival, ktorý vôbec nemá za sebou dlhú históriu, no pred sebou má nádejnú budúcnosť a veľmi silné najbližšie ročníky. Možno aj vďaka nemu sa na Slovensku budeme stretávať s kvalitnými kapelami, o ktorých účasti by sme prednedávnom mohli len snívať.