Odkaz Live 8: Váš hlas zaberá!

4. júl 2005 o 9:10

LONDÝN - "Koniec chudoby v Afrike!" To bol odkaz z Londýna a ďalších deviatich miest na zemeguli v sobotu popoludní. Tváre ľudí odrážali rozochvenie, s ktorým vstupovali na zelené trávniky londýnskeho Hyde Parku. Cítili, že prežívajú niečo jedinečné a že čím viac ich bude, tým výraznejšie ich bude počuť.

Šťastlivcov, ktorí lístky buď vyhrali tak, že poslali textovú správu a vybrali ich, alebo na ne stáli v niekoľkohodinovom rade, bolo "len" dvetisíc. Tí menej šťastní skúšali ešte vstupenky kúpiť pred vchodom.

"Nemáte voľný lístok?" vypytoval sa úpenlivo mladý pár pred bránami parku, kde sa už o dve hodiny mal začať koncert. Ak sa naň niekto chcel dostať na poslednú chvíľu, musel rátať so značnou investíciou: na plochu pred pódiom stáli lístky až tristo libier.

Krátko po sobotňajšom popoludní začalo ľudské mravenisko naberať na sile. Z podchodov metra sa tlačili von vlny natešených divákov. Čakal ich desaťhodinový maratón hudby, o ktorý sa postarali takmer všetky najznámejšie hudobné hviezdy, ktoré svet momentálne má.

V dave bola aj dvadsaťšesťročná Slovenka Zuzana. Prišla o úplný začiatok, keď na pódium skočil exbeatle Paul McCartney v uniforme z jeho slávnej piesne Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Trvalo jej totiž štyri hodiny, než sa dostala cez vstupnú kontrolu. "Ale dnes mi to neprekáža. Atmosféra je taká pozitívna, že sa nikto nemôže hnevať," povedala s úsmevom.

To už bol nabitý program v plnom prúde a hviezda striedala hviezdu. Mestá ako Filadelfia, Paríž, Berlín, Toronto či Moskva sa spojili do jedného hlasu, ktorý volal po spravodlivosti. "Toto je náš moment, náš čas, naša šanca," kričal spevák skupiny U2 Bono Vox. A koberec ľudských hláv, ktorý sa vlnil, akoby letel vzduchom, súhlasne odpovedal.

A či to pomôže? Veď i pred dvadsiatimi rokmi bol svet naplnený optimizmom, že Afrika prestane hladovať a zomierať. A dnes každý deň na tomto zabudnutom kontinente, kde stotisícky ľudí kosí AIDS a ďalšie choroby, každý deň tam zomiera päťdesiattisíc ľudí a každé tri minúty jedno dieťa.

Aby si všetci pripomenuli dôvody, ktoré stáli za organizáciou prvého koncertu, nechal Bob Geldof medzi jednotlivými vystúpeniami premietať zábery hladujúcich etiópskych detí. Na jednom z nich bolo polomŕtve dievčatko, s privretými očami a sotva dýchajúce.

"Tejto dievčine vtedy lekári dávali desať minút života," zvolal Geldof. "Ale prežila. Nedávno dokončila štúdiá a je teraz tu." Na pódium vystúpila prekrásna mladá žena. Volá sa Birhan Woldu a oči jej žiaria a hovoria o tom, ako neuveriteľnými zvratmi sa môže život odvíjať. Geldof ju priviedol ako dôkaz, že prvý koncert mal zmysel, hoci chudoba sa neskončila.

"Neverte, že to nefunguje, funguje to, vy fungujete," zvolal Bob Geldof. Aj keby politici hlasy hudobníkov nevypočuli v miere, aká sa od nich očakáva, pre väčšinu návštevníkov v Hyde Parku to bol zážitok, na ktorý nikdy nezabudnú. PRE SME -

JOHANNA GROHOVÁ

Jeden z najdojemnejších momentov z celej akcie nastal, keď sa na pódiu objavila Etiópčanka Birhan Woldu, symbol Live Aid z roku 1985. Na snímke spolu s americkou speváčkou Madonnou.



Oproti roku 1985 neprišlo až k toľkým zaujímavým duetom - o jeden z najvydarenejších sa postarali Linkin Park a raper Jay-Z.



Keď začal hrať Sting, na plátne za pódiom vystriedali mená tých, čo poslali darcovské esemesky portréty svetových politikov.